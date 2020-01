Dok se legendarni glumac bori s teškom bolesti: Porodica Mustafe Nadarevića je u dobrom raspoloženju

Dok legendarni Mustafa Nadarević (77) odlučno bije bitku da pobijedi opaku bolest pluća, sigurno je da su mu najveća podrška njegovo troje djece – kćerke Nađa i Nana te sin Aša.

Nana živi u Zagrebu i po zanimanju je PR. Veoma je aktivna na Instagramu, gdje ima više od 14.000 pratilaca. Očigledno je naslijedila očev smisao za humor, jer je, opisujući sebe na ovoj društvenoj mreži, napisala: “Jako naporna osoba, don't folow (ne slijedi me).”

Na Naninom profilu ne da se primijetiti da porodica Nadarević prolazi kroz težak period i čini se da i u teškim trenucima žele očuvati svakodnevicu uz dosta humora.

Tako je Nana krajem godine na Instagramu objavila fotografiju s dečkom Silvijom Pleštinom uz poruku: “Živjeli mladenci.” Da li je Mustafina mlađa kćerka zaista stala pred matičara, nije odgovorila svojim pratiocima, ali jasno je da u njihovoj porodici vlada dobra atmosfera, što je, također, važno za proces ozdravljenja.

A Mustafa Nadarević objasnio je jednom prilikom kako su njegova djeca dobila imena:

– Budući da je moja najstarija kćerka Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kćerka dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegovog telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak, prenosi “Avaz“.

