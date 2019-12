Čuvena Šeherezada (37) ljepša nego ikada: Trudnički stomak i nova frizura učinili su da sija! (FOTO)

View this post on Instagram

Eveet yılın o zamanı geldi.. Telefon çalar, O SES YILBAŞI? Katılayım mı,katılmayayım mı? Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki? E dizi var! karakter var! Olmaz şimdi. Dizi yok, ben tırsarım🙈 tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonraaa, En sonunda bu yıl başardık ve ben O SES YILBAŞI’nda sahnedeydim. Pardon ben değil BİZ☺ Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. İzleyince anlayacaksınız zaten🙊 Ama acayip eğlendim. Bizi en güzel şekilde ağırlayan tüm o tatlı @acunmedya ekibine çok teşekkür ederim😘 Makyaj:tabii ki @cigdemyartasi ❤ Saç: @ondertiryaki ❤ Styling: @rutkayozis ❤ Elbise:tatlı mı tatlı @sudietuzofficial Seviyorum sizi😘