Duvnjak smršao 76 kilograma i osvojio 20.000 eura

On je u show ušao sa 169,1 kg, a do finala je spao na 92,9 kg, što je 76,2 kg manje. To je gubitak od 45,1 %, čime je zaslužio titulu pobjednika, a ujedno je postao i bogatiji za 150.000 kuna (cca. 20.000 eura).

Konkurencija u finalu su mu bili Ivan Jakubovski, Lidija Tomić, Marino Marušić i Alen Španiček kao tajni finalist nakon što je bio najbrži od svih kandidata na Grawe noćnom maratonu, piše “RTL“.

Ivan Jakubovski u show je ušao kao najteži kandidat u dosadašnje četiri sezone. Imao je 241,9 kg, a u finalu mu je vaga pokazala 182,7 kg. Alen je imao 151,7 kg, a nakon mjeseci predanog vježbanja došao je do 98,1 kg. Marino je imao 167,1 kg na prvom vaganju, a u međuvremenu je istopio 57,9 kg te sada ima 109, 2 kg. Lidija je na prvu vagu stala sa 118,1 kg, a njezina sadašnja težina iznosi 68,6 kg.

Od nefinalista najbolja je bila Mirna Posavec, koja je u show ušla sa 135,1 kg, a izgubila je 51,8 kg, odnosno ima 83,3 kg, što je gubitak od 38,3%, a time je zaslužila nagradu od 50 tisuća kuna.

Vladimir Gurka u show je ušao sa 180,6 kg, a na finalnom vaganju imao je 44,1 kg manje. Osim što je promijenio izgled, Gurka je u razdoblju transformacije postao otac, što mu je dodatna motivacija da nastavi dalje kako je krenuo. Ivan Filipović prvi je napustio show u koji je ušao sa 183,8 kg. Finalno vaganje mu je pokazalo 156,9 kg. Nenadu je vaga u odnosu na početnih 181,3 kg zadnji put pokazala 36,6 kg manje.

Držislav je prije ulaska u show imao 190,8 kg, a sada je lakši za 46,4 kg. Danijela je od prvih 112,6 kg došla na 79,2 kg. Sara je imala 137,7 kg, a posljednji korak na vagi u „Životu na vagi“ pokazao je 103 kg. Ani je vaga od 139,9 kg došla do finalnih 103,3 kg. Nea je imala 144 kg, a na finalnom je vaganju pala ispod 100 kg. Imala je 99,4 kg što je izazvalo oduševljenje i kod nje, ali i kod trenera koji nisu mogli skriti suze. Julija je imala 135 kg, a u finalu je imala 106,3 kg.

Osim ugodnog iznenađenja u finalu, Julija je dobila i fotografiju na kojoj se rukuje s papom Ivanom Pavlom II. Za koju je ona smatrala da je propala jer je bila loša kopija, no produkcija se potrudila fotografiju vratiti u prvobitno stanje, a fotografiju joj je uručio njezin najdraži trener Edo. Maca je na prvom vaganju imala 125,9 kg, a u finalu je vaga pokazala 82,1 kg.

RTL-ov show ”Život na vagi” i u ovoj je sezoni ukazao na problem pretilosti koji nosi, ne samo fizički, nego i psihički teret. Uz pomoć trenera Maje Ćustić i Edina Mehmedovića, kao i nutricionistice Martine Linarić kandidati četvrte sezone dobili su priliku za bolji i zdraviji život.

