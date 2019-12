Popularnog 27-godišnjeg glumca pronašli mrtvog, sumnja se na samoubistvo

Prema pisanju medija, tijelo je pronađeno u njegovoj kući, a uzrok smrti još nije poznat.

– Žalosni smo jer moramo objaviti tešku i tragičnu vijest. Glumac Cha In Ha napustio nas je 3. decembra i teško nam je u to povjerovati – stoji u saopštenju agencije.

Porodica i prijatelji mole za privatnost dok policija ne istraži uzrok smrti, iako mediji nagađaju da je posrijedi samoubistvo, prenosi “Index“.

Ča je bio zvijezda filma “Love with Flaws” i član popularnog boj benda “Support U”. Godine 2017. proslavio se ulogom u kratkom filmu “You, Deep Inside of Me”, a potom je glumio u “Miss Independent Jieun 2”, “Degree od Love”, “Work of Love” i “Are you human too?”.

Loading..

loading...

Facebook komentari