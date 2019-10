Bijeg od bezakonja i anarhije: Nikola Kojo odlazi iz Srbije

On je to rekao za portal Klix, pojasnivši da su ga na ovdašnjim prostorima do sada zadržavali korijeni, prijatelji, porodica i rodbina. Kako je naveo, to će učiniti iako ima 52 godine, ali nije mogao da govori o destinaciji.

– Ne mislim starost da provedem ovdje, niti da moja djeca odrastaju u jednoj ovakvoj crnoj rupi koja guta svoje ljude. Okidač je svo ovo ludilo, odnosno bezakonje, anarhija, sve ovo što pričamo o političarima koji nam uzimaju iz tanjira, govoreći da su oni nama nešto stvorili – kaže Kojo.

Navodi i da je rođen “u onoj velikoj Jugoslaviji i sebe smatram, ne Jugoslavenom, već kosmopolitom”.

On se osvrnuo i na građanske proteste koji se svake subote, još malo pa godinu dana, održavaju u glavnom gradu Srbije. U tim događajima veliku ulogu su imale i javne ličnosti, a na ulicu je izašao i Kojo kao jedan od učesnika, piše “Slobodna Bosna“.

– Protesti su nešto što može imati malo efekta, ali nisam siguran da je čovjek još uvijek dovoljno evoluirao da shvati šta nam rade – ocijenio je Nikola Kojo.

Kako navodi, “i dalje neko vjeruje da je to obična politika, ne shvatajući da je to obična mafija koju treba skinuti s trona, kako bi nas pustila da normalno živimo”.

– I dalje se dive tim nekim ljudima, a što reče neko na društvenim mrežama: “Aplaudirati političaru je kao da aplaudiraš bankomatu koji ti isplaćuje sopstveni novac koji si zaradio” – dodaje on.

Navodi i da građani iz čitavog regiona žive u izvrnutoj stvarnosti, “gdje su političari zvijezde koje vedre i oblače, kreirajući živote svih nas”. Kaže i da je to moguće promijeniti tako što će se svi okrenuti lijepim stvarima, a njih skloniti iz života u svakom smislu, uz shvatanje da su oni samo njihovi službenici koji su kod njih na plati, toplom obroku i svemu ostalom.

– Tada ćemo mi postati zdravi ljudi na ovim prostorima, ali to ne možemo postići bez pojedinačne i kolektivne svijesti. Ljudi moraju shvatiti da nam je ovaj život dat da ga proživimo, a ne da se tamo nekoj budali divimo. Stalno nam pričaju o štednji, stezanju kaiša i mjerama, a kad se okrenemo, život prođe. I šta smo uradili? Ništa. Moramo da živimo život sadašnjeg trenutka – priča Kojo.

Podsjećamo, nedavno je i glumac Nikola Đuričko otkrio da je sreću za sebe i svoju porodicu potražio u inostravstvu. Đuričko se odselio u Ameriku.

– Nikola je danima pričao sa suprugom Ljiljanom i riješili su da je trenutak da se presele u Njujork, kao i da se glumac baci na pravljenje planova kako da tamo izgradi uspješnu karijeru, kakvu ima u Srbiji. Za početak su otišli na godinu dana kako bi vidjeli da li će ono što im Amerika nudi zadovoljiti sve njihove potrebe, a ukoliko sve bude išlo po planovima, njihova želja je da tamo i ostanu i izgrade život – rekao je dobro obavjašten izvor za Blic, i dodao da je Nikola i prije preseljenja razradio planove za život u Njujorku.

Loading..

loading...

Facebook komentari