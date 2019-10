Adnan Hasković o braku i roditeljstvu: Aidu sam zaručio nakon deset dana veze, a dijete nam nije centar svijeta

Adnan Hasković je najzaposleniji bh. glumac u inozemstvu. U njegovom CV-u su uloge u filmovima i serijama: „Snowpiercer“, „Twice born“, „Legends“, „Reket“…, filmski set je dijelio s Penelope Cruz, Emilom Hirschom, Tildom Swinton, Seanom Beanom… No, Adnan nema uspješno ispisanu samo poslovnu, nego i privatnu knjigu. Prije dvije godine uplovio je u bračnu luku s lijepom Aidom, magistricom ekonomije, porijeklom iz Krajine. Prošle godine u oktobru, postali su roditelji dječaka Rayana Alija. Vjenčanje mladog para je proteklo bez medijske pompe, praktično u tajnosti. Bio je to njihov izbor. Za magazin Azra Adnan prvi put govori o ovom dijelu svog života i očinstvu.

Kako je izgledalo Vaše vjenčanje?

– Vjerili smo se deset dana nakon upoznavanja, a vjenčali mjesec i po poslije toga. Trebao sam da idem za Ameriku, ali desio se taj sudbonosni susret. Kako ne vjerujem u slučajnosti, predložio sam supruzi da se uzmemo i zajedno idemo, jer ja sam svakako taj put planirao. Tako je na kraju i bilo. Sačekali smo Aidinog brata, koji nije bio u BiH, vjenčali smo se u Sarajevu. Kada smo se odlučili za datum, doslovno sam za pet, šest dana organizirao sve. Tu je bio uži krug familije, prijatelji s jedne i druge strane. Koliko god želiš intimno vjenčanje, opet je bilo više od stotinu ljudi. Ali, bilo je divno, intimno, s ljudima koje mi poznajemo. I nepunih dvadesetak dana nakon vjenčanja smo otišli u Ameriku. Gdje ćeš ljepši medeni mjesec od Los Angelesa, Kalifornije, San Franciska.

Kako ste upoznali suprugu Aidu?

– Sasvim slučajno, preko zajedničkih prijatelja. Aida je studirala, a kasnije i živjela u Sarajevu. Nekako je kliknulo među nama, neka priča. Odjednom smo u kafiću, glasna muzika, a nas dvoje pričamo tri sata. Razmijenili smo brojeve telefona, dogovorili izlazak, kafu i stvari su krenule da se odvijaju spontano.

Čime Vas je osvojila? U kom trenutku ste spoznali da je ona žena kojom ćete se oženiti?

– Oženio sam se u zrelim godinama, znao sam šta želim. I nije tu samo razum igrao ulogu, svi mi imamo svog para na zemlji. Kad se duše spoje, vi to osjetite i bivate nošeni nekom čudnom energijom, nekim neobjašnjivim poletom. Sija i jedna i druga strana. Najmanje tu ima racionalnog.

Prošle godine u oktobru ste postali otac dječaka Rayana Alija. Koliko Vas je uloga oca promijenila?

– Sve je ostalo isto. Imali smo, hvala Bogu, sreću, valjda smo se zato i spojili što slično razmišljamo i što ničemu ne pridajemo pretjeranu famu. Odmah smo znali da nećemo praviti od djeteta projekt, kao što danas roditelji prave grešku. Dijete nije projekt, i nije to najveće dostignuće u tom trenutku. To je, naravno, najveća blagodat da ti Bog podari tog malog insana, da ga odgajaš i budeš mu smjernica na ovom svijetu. Ali, ne treba od djece praviti idolopoklonstvo. Roditelji danas pretjeruju, sve se posveti djeci, sve se djetetu daje, dakle samo je dijete, dijete, dijete, kao da ništa drugo ne postoji. Izgube ljudi svoj identitet, izgube sebe kao supružnike, i život izgleda kao da je stao. Aida i ja od samog početka to nismo dozvolili, štaviše, mi smo od onih roditelja koji smatraju da ne trebamo mi mijenjati način života, nego dijete prilagođavati našem načinu života.

Kako danas uz mališana organizirate sve poslovne i privatne obaveze?

– Organizirani smo. Ako je vrtić od tad do tad, odvezemo dijete. Naravno, više ja izbivam, ali isto tako, ako Aida ima obavezu, ja pričuvam dijete. Tu su roditelji, Aidin brat, moja sestra…, koji nam priteknu u pomoć kad treba. Mi kao roditelji smo ključna figura, ali smo željeli svoje dijete da naviknemo da se veže i za tetku i daidžu…, jer će tako sigurno biti bogatiji čovjek.

Na koga Rayan Ali liči?

– Aida i ljudi oko nas govore da ima moju ćud i karakter. Ima nekad i malo moje oštrine i tvrdoglavosti, ali vidjet ćemo kako se bude razvijao, da mu Bog podari zdravlje. Likom ima od oboje; ima krupne Aidine oči, moju fizionomiju, oblik glave, oblik lica, nos,piše Depo

