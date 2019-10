“Sa malo novca žena može izgledati božanstveno”

Slobodni umjetnik i pjevačica, titulu najljepše i najpoželjnije zadržala je do danas, pa sa svojih 66 godine i dalje plijeni pažnju muškog dijela populacije. Njen san je bio postati glumica. Na četvrtoj godini studija Fakulteta dramskih umjetnosti, koji je završila kao najbolji student generacije, dobila je zapaženu ulogu u TV drami “Koštana”, gdje je i prvi put javno zapjevala vranjski melos, te je život vodi i pjevačkim stazama. Mnogi je pamte po ulozi Nine Andrejević u seriji “Bolji život”, ali i po ostalim brojnim serijama, filmovima i hitovima, te mnogobrojnim nagradama. Iako je cijelog života glumila ljubavnice nekih bogatih direktora, u privatnom životu nikada nije imala sponzora:

– Uvijek mi je bilo nelagodno da tako nešto tražim. Ali ljudi su mislili da sam takva. Poistovjećivali su me sa ulogama. Glumim bogatašicu i oni misle da imam puno para i vilu na Dedinju. Uvijek se iznenade kada me vide na pijaci sa punim cekerima u rukama. Ponekad, kada bi me zapala uloga domaćice, mnogi su me sažalijevali – kaže Snježana.

Veli nam da je ipak njen najveći uspjeh u životu kćerka Anita. Svoju je kćerku, kako naš narod kaže, izvela na pravi put. Obrazovana je djevojka, završila je fakultete, radi kao novinar.

Priznaje još da je jako sretna i zadovoljna svojom karijerom i životom. Vole je, poštuju i angažuju pozorišta i menadžeri iz svih eks jugoslovenskih prostora. Od Beograda, preko Sarajeva, Novog Sada, Zagreba, Podgorice, Mostara do Niša, piše “Aura“.

U KUHINJU NE PUŠTAM NIKOGA

Volim kuhati, a specijaliteti su mi salate. Jedino nisam majstor za kolače; nekako me ne idu od ruke. Ali sam majstor za spremanje kuće. Možda će ovo nekome zvučati kao fraza, ali meni je peglanje, brisanje prašine, pranje suđa i usisavanje odmor i relaksacija. Iako imam ženu, koja mi ponekad pomogne oko krupnih stvari u stanu, ove relaksirajuće poslove joj ne prepuštam

HRANA MI JE NAJVEĆI POROK

Veliki sam gurman i volim jesti ama baš sve, od tradicionalnih jela do kineske kuhinje. Nisam disciplinirana i uživam u tome, pa se brzo udebljam. Međutim, dobra stvar je što još brže smršam. Ha, ha, ha

DOBRA LINIJA JE GENETIKA

Do sada nisam imala većih problema, ali već je došlo vrijeme kada se mora malo vježbati. No, i tu sam polijena. Pet minuta je maksimalno koliko mogu izdržati na kućnim spravama. Anita me uvijek zeza, te kaže: “Mama, ti si jaka i uporna žena”. Ali ja imam samo gard koji me takvom predstavlja. Te krajnosti su često sinonimi, pa oni koji djeluju najjače, ustvari su najslabiji.

NE MOGU BEZ KOZMETIČARKE EVE DUDEK

Moram je posjetiti bar jednom mjesečno. Tamo dobijem cjelokupan kozmetičarski tretman, ali i relaksacione masaže. Kod nje rade divne maserke, koje mi pomažu kada sam umorna, a Eva mi pomaže oko lica. Koristi maske na biljnoj bazi. S obzirom na to da moje lice dođe brzo do zasićenjana, maske i kreme se mjenjaju. Tako da nikada ne znam šta koristim, većinom to Eva donosi iz Poljske i znam da u sebi, što je najvažnije, ne sadrže konzervans. Za njegu tijela koristim klasično Niveino mlijeko, ali imam zahvalnu kožu, koja ne podnosi masnoću, pa i njega rijetko koristim.

NE VOLIM PUNO DEKORATIVNE KOZMETIKE NA LICU

Dovoljno je malo pudera, ruža za usne, maskare i rumenila, koji će istaknuti vašu prirodnu ljepotu i sačuvati mladost za zrelije godine. Nikada nisam robovala trendovima, pa ako su se žene puno šminkale, ja nisam, ako su imale kovrđavu kosu, kod mene je bila ravna, a ako su je ravnale, kod mene je valovita. Ne volim, ni frizere, uvijek sam bila sam svoj majstor.

DANAS MI JE ŽAO ŠTO SAM MNOGO PARA POTROŠILA NA GARDEROBU

To je najveća greška koju žene prave u životu. Malo se iznerviraju i odmah odoše u šoping. Ja sam voljela lijepe i skupe stvari…. Svilene haljine, štikle sa visokim petama iz kojih i danas ne izlazim, kompletiće od žerseja, krzno i sve ono što žene vole. Međutim, kada bih mogla vratiti vrijeme, znala bih kako ću trošiti pare. S malo novca žena može izgledati božanstveno i ne dozvoliti sebi da se zapusti. Doduše, nikada nisam voljela sportsku garderobu i ne mogu se zamisliti u farmericama i tenisicama.

LJEPOTA JEDNE ŽENE JE BITI SVOJA I POSEBNA

Danas su žene postale preagresivne. Mislim da je ta neka emancipacija u ženi ubila ženskost i mekoću, koju svaki muškarac želi. Bojim se da ćemo u trci za novcem izgubiti dušu i postati sami sebi dovoljni. Prije se cijenila emocija, a danas biti emotivan – znači biti glup.

BOJIM SE BOLESTI, ODLASKA BLIŽNJIH I LIFTA

Prije nekoliko godina sam izgubila oca i to je najbolniji period mog života. Od tada više ništa nije isto. Oh da, imam klaustrofobiju. Ponekad i na 17 sprat znam ići pješke. Ali, kada sam umorna, taj strah prevladam. Jači strah nadvladava slabiji i tada mogu sve!

ZALJUBLJENIK SAM ASTROLOGIJE I PARAPSIHOLOGIJE

U horoskopu sam Riba, a one su vrlo intuitivne i vole sve ono, što je malo mistično. Upoznala sam i mnogo vidovnjaka, ali me nisu baš nešto fascinirali. Svako od njih je ponešto pogodio, ali na kraju sam shvatila da je to za one koji vjeruju u to. Naprimjer, ako vi vjerujete meni, logično je da ću i ja nešto pogoditi… Tako da sa prijateljicama znam često proćaskati i pogledati u šolju ….. to nije ništa strašno i uvijek te dobro zabavi, zar ne!?

