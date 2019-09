Spremačica optužila Tarika Filipovića da ju je napastovao i podmetnuo joj zlato

Optužena je da je bračnom paru ukrala nakit i gotovinu u vrijednosti od oko 200.000 kuna (oko 53 hiljade KM).

Spremačica je danas iznijela svoju obranu i pritom teško optužila Filipovića. Tvrdi da ju je on zlostavljao 11. marta 2013. godine.

– Tog 11. marta 2013. Tarik i ja smo ostali sami kod kuće, a Lejla i njezina majka su otišle van. Dok sam spremala veš u jednom trenutku mi je Tarik prišao s leđa i počeo me navlačiti za ramena, aludirajući na se*sualne radnje. Počeo me dirati. Bila sam izvan sebe, odgurnula sam ga pitajući ga: Šta ti je, šta to radiš? – ispričala je Jurilj na sudu, kako prenosi “Jutarnji“.

Kaže kako ga je odgurnula od sebe i derala se na njega, a on joj je rekao da će joj “sve to nadoknaditi“.

Nakon toga je, kako tvrdi, otišla iz stana te je u tramvaju shvatila da u torbi ima zlatninu za koju je optužena da ju je ukrala. Zlata se riješila, prodavši ga za 10.000 kuna (oko 2,6 hiljada KM) jer ga se, kako tvrdi, “htjela što prije riješiti jer se osjećala poniženo“. Kaže i da je sigurna da joj je Filipović stavio zlatninu u torbu.

Sudac ju je pitao zašto ranije nije iznijela svoju priču ili prijavila bilo kome, na što je Jurilj rekla kako “njena situacija jednostavno nije bila takva da može podnijeti tužbu” te da ne može objasniti zašto to nije učinila, prenio je “Index“.

Loading..

loading...

Facebook komentari