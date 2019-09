“AKO IMAM JA, IMAĆETE I VI”: Slavni glumac GESTOM šokirao svoje PRIJATELJE, a o njegovom velikodušnom postupku priča CIJELI SVIJET!

Treba napomenuti da se radi o 14 zaista najbližih prijatelja slavnog glumca, koje je stekao u različitim periodima života. Tako je u toj grupi i muž Sindi Kraford, ali i čovek zaposlen na aerodromu u Teksasu koji na posao ide biciklom.

Sve njih Džordž naziva prosto “momci”. To su njegovi momci, uvek tu za njega, oni kojima prvima javlja dobre i loše vesti.

Tako su se tog 27. septembra momci okupili na dobro poznatom mestu – u trpezariji Džordža Klunija.

Tamo, na stolu, naišli su na 14 preskupih dizajnerskih akten tašni.

Zbunjeni, zastali su a onda je Kluni progovorio:

– Slušajte. Želim da vam pokažem koliko mi značite i koliko ste bitni u mom životu. Došao sam u Los Anđeles bez prebijenog dinara i spavao na kauču nekog od vas. Pravi sam srećnik što vas imam u životu. Danas ne bih bio to što jesam da nije bilo vas. Zato mi je važno da i ja uzvratim. Otvorite kofere – rekao im je.

I dalje u čudu, otvorili su tašne. Svaka od njih sadržala je po milion dolara, i to u novčanicama od po 20 dolara.

Nakon početnog šoka svojih prijatelja, Kluni je nastavio:

– Znam dobro da smo svi prošli kroz razne nevolje. Neki od vas i dalje su u nevoljama. E, sad više ne morate da brinete za svoju decu. Ne morate da brinete za školarine, ne morate da brinete za kredite – rekao je Kluni, koji je takođe platio i poreze na ovaj poklon kako bi prijateljima zaista ostalo milion dolara. To znači da ga ja samo porez koštao 3,5 miliona dolara.

Jedan od prijatelja prisutnih te večeri bio je Rendi Gerber, muž Sindi Kraford, koji je pokušao da odbije poklon. Tada ga je Kluni uslovio – ako samo jedan od njih odbije poklon, svi će ostati bez poklona.

Tako je Rendi našao kompromis – uzeo je poklon, ali ga je odmah donirao sirotištu. Gerber je na venčanju Džordža Klunija i Amal rekao i ovo:

– Eto, to vam je Džordž. Bio je to 27. septembar 2013. godine. Danas je 27. septembar 2014. godine, i on se danas venčava sa Amal. To vam je primer dobre karme i činjenice da se dobro dobrim vraća – rekao je Gerber.

