Sjećate li se Ignasija iz Kasandre: Pogledajte kako on izgleda danas

View this post on Instagram

🎭“Treinta años no son NADA: 1988/2018…”🎭 !Todo en la vida es cuestión de ACTITUD! !Besos y Abrazos para todos… Feliz Viernes! 🙏🏼🇵🇷Osvaldo Ríos🇵🇷🙏🏼 #osvaldorios #indioguerrero #telemundo #telemundointernacional #univision #televisa #foxtelecolombia #rcn #caracoltv #tve #nbc #nbcuniversal #people #peopleenespañol #peopleenespañol #elgordoylaflaca #alrojovivo #wstudios #imagentv #tvazteca #tvaztecainternacional #pravda