Slavne žene koje dokazuju da nikad nije kasno za povratak u “školske” klupe

Nedugo nakon završetka studija, mlada ljepotica prijavila se na talent show zahvaljujući kojem je dobila priliku preseliti se u Los Angeles i započeti glumačku karijeru, prenosi zadovoljna.

Krajem 90-ih započela je njezina glumačka karijera. Nakon niza manje uspješnih pojavljivanja u brojnim sapunicama i nezapaženim filmovima, prilika života u njezine ruke stigla je 2003. godine.

Tada je dobila ulogu Gabrielle Solis u hit-seriji “Očajne kućanice” koja je postigla velik uspjeh diljem svijeta. Zahvaljujući sjajnoj izvedbi po mnogima najsimpatičnije kućanice, osvojila je i nominaciju za prestižnu nagradu Zlatni globus.

Godinu dana nakon kraja serije koja se emitirala do 2012. godine, Eva je zaokružila još jedno veliko životno poglavlje – završila je magisterij na sveučilištu “California State”.

Naime, glumica je 2010. upisala poslijediplomski studij i magistrirala na temu vrijednosti latino žena u karijerama iz područja znanosti, tehnologije, inženjeringa i matematike. Njezini kolege sa studija posvjedočili su kako je glumica tri godine redovito dolazila na predavanja, a kolege sa seta potvrdile da je između snimanja uvijek učila za ispite.

Danas je velik dan! Nikad niste previše stari ili previše zaposleni da biste nastavili svoje obrazovanje, napisala je presretna glumica na dan svoje promocije.

Glumica America Ferrera 2002. godine upisala je studij kazališne glume i međunarodnih odnosa na sveučilištu “Southern California” kao stipendistica prestižnog programa pod okriljem američkog ministarstva znanosti.

Talentirana Amerikanka honduraškog podrijetla studij je zapostavila zbog glumačke karijere i uloge Betty Suarez u uspješnoj seriji “Ružna Betty”. America je 2007. godine dobila takozvanu trostruku televizijsku krunu osvojivši u istoj godini Zlatni Globus, Emmy i SAG nagradu za glavnu ulogu u seriji.

“Ružna Betty” snimala se do 2010. godine, a glumica se potom odlučila vratiti na fakultet. Diplomirala je 2013. godine. Ovo se napokon događa! Trebalo mi je 10 godina, ali osjećaj je divan, napisala je glumica na Twitteru nakon završetka studija.

Elisabeth Shue upisala je fakultet Wellesley nakon završetka srednje škole, a 1985. godine premjestila se na slavno sveučilište Harvard gdje je studirala političke znanosti. Samo jedan semestar prije diplome, želja za glumačkom karijerom odvela ju je u drugom smjeru i napustila je studij. U međuvremenu se udala za redatelja Davisa Guggenheima i 1997. rodila svoje prvo dijete, sina Milesa Williama.

Nekoliko godina nakon toga osjetila je kako je pravo vrijeme za povratak u fakultetske klupe.

Počela sam razmišljati o tome je li gluma prava stvar za mene. Onda sam shvatila koliko mi nedostaje učenje. To je nešto što me uvijek najbolje povezivalo sa stvarnim svijetom koji me okružuje. Znala sam da se jednostavno moram vratiti. Isprva mi nije bilo lako. Sprijateljila sam se s kolegama na studiju, ali nisam im se mogla posvetiti onako kako bih to napravila u dvadesetima. Na kraju dana morala sam ići doma i brinuti o svojoj djeci. Ali bilo je uistinu lijepo provoditi vrijeme s ljudima različitih godina. Sada ponosno mogu reći da sam diplomirala. Nosila haljinu i kapicu, a sama ceremonija za mene je bila vrlo emotivna, kazala je Elisabeth koja je diplomirala 2010. godine.

Zvijezda serije “Teorija velikog praska”, Mayim Bialik, iza sebe ima uistinu impresivan CV kada je u pitanju obrazovanje.

Nekadašnja dječja televizijska zvijezda nakon mature upisala je na sveučilište UCLA i tamo završila preddiplomski studij neuroznanosti, hebrejskog jezika i židovske kulture. Nakon toga željela je upisati studij medicine, ali nije imala dovoljno dobre ocjene za željeni fakultet pa je odustala od te ideje.

Potom je upisala doktorat iz neuroznanosti kojeg je, baš kao i njezine prije spomenute kolegice, zapostavila zbog glume. Nakon nekoliko godina stanke vratila se na fakultet i doktorirala 2007. godine.

Glumica Ashley Judd krajem osamdesetih studirala je francuski jezik na sveučilištu u Kentuckyju, a zbog proceduralne pogreške diplomu je dobila tek 2007. godine. Fakultet Barbourville 2009. godine dodijelio joj je počasni doktorat, ali glumica je nedavno odlučila da želi i „pravi“ doktorat koji će sama zaslužiti.

Odlučna u namjeri da to i ostvari, krajem 2016. u 48. godini života upisala je doktorat iz javne politike na sveučilištu Berkeley u Kaliforniji.

Ovo je novi korak na mom akademskom putovanju. Ponekad sam vrlo uzbuđena, a ponekad se zapitam u što sam se to uplela. Osjećam se počašćeno zato što sam primljena na studij, izjavila je glumica nakon potvrde vijesti da se i ona vraća u fakultetske klupe.

