Danas počinje Sarajevo Film Festival

Advertisements

Ispred Narodnog pozorišta postavljen je Festivalski trg, a postavljene su i prepoznatljive zastavice sa znakom Sarajevo Film Festivala u Festivalskoj ulici, piše “N1“.

Sarajevo Film Festival počinje svjetskom premijerom filma SIN bosanskohercegovačke redateljice Ines Tanović, koji će biti prikazan u Narodnom pozorištu te u Ljetnom kinu Raiffeisen. Publici će film u Ljetnom kinu Raiffeisen predstaviti ekipa filma predvođena redateljicom.

Od početka puštanja u prodaju ulaznica, za filmove ovogodišnjeg Festivala vlada veliki interes publike.

Ove godine, s obzirom da je u pitanju jubilarno izdanje festivala, povećano je zanimanje publike za sve filmske programe. Ukupno će biti prikazano rekordnih 270 filmova u 18 programa iz 56 zemalja. Čak 68 filmova zabilježit će svjetsku, a 12 međunarodnu. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva su 53 filma, saopšteno je iz SFF Pressa.

Kupovinu ulaznica može se izvršiti online putem web stranice Sarajevo Film Festivala (www.sff.ba) te dolaskom u Glavni Box Office u Bosanskom kulturnom centru (Branilaca Sarajeva 24), koji je otvoren od 10.00 od 19,00 sati, 11. i 12. augusta od 12.00 do 16.00 sati, od 13. do 15. augusta od 10.00 do 19.00 sati.

U vrijeme održavanja Festivala (16. – 23. augusta), Glavni Box Office će biti otvoren od 08.30 do 22.00 sata.

Sarajevo Film Festival bit će održan od 16. do 23. augusta pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

Advertisements

loading...

Facebook komentari