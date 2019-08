DRAGAN MARINKOVIĆ MACA: NISAM BOSANAC, JA SAM SARAJLIJA

Advertisements

Iako trenutno ne živi u Sarajevu, ne krije ljubav prema svom rodnom mjestu. U nedavnom intervjuu za “Azru” otkrio je šta ga posebno veže za ovaj grad.

– Nikada nisam čuo da je neko Bešlagića pitao zašto je u Zagrebu ili Žeru, Đuru u Ljubljani, one koji odu na Zapad…Prvo i osnovno, ovo smeće od pasoša, putovnice, nazovimo ga kako hoćemo, ja dam zato što traže. Mene to ne interesuje, ja sam rođen u Jugoslaviji, ja sam jugović sa dna kace. Ja sam rođen u SFRJ. Kada pišem državljanstvo, napišem SFRJ. Kažu, ne može. Može, to je moje.

Meni je otac iz Beograda, tamo sam visio. Otišao sam trbuhom za kruhom, tu sam gdje sam. Nisam otišao iz Sarajeva, niti je Sarajevo otišlo iz mene, ja sam dijete ovog grada i asfalta. Kad ma pitaju: „Jesi li ti Bosanac?“, nisam, ja sam Sarajlija – rekao je.

Svoje prve glumačke korake Maca je napravio upravo u Sarajevu, a ovdje je ostao i u ratu.

– Ratne predstave, odrastanja na sceni za vrijeme rata i svih tih ratnih zbivanja i svega onoga kroz šta smo prošli, meni je dalo to da nisam bahat i bezobrazan. Moja matična kuća bila je Kamerni Tetar 55, tu sam odrastao.

