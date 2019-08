Disney najavio remake kultne komedije “Sam u kući”

Advertisements

Izvršni direktor Disneyja Bob Iger rekao je da će biti i “preispitivanja” o mogućim novim verzijama filmova “Night At the Museum”, “Diary of a Wimpy Kid” te “Cheaper By the Dozen”.

Disney sada posjeduje ove franšize nakon što je kupio filmski studio 20th Century Fox.

Nova streaming usluga Disney + u SAD-u će biti lansirana u novembru, a očekuje se da u Evropu stiže sljedeće godine.

Božićni klasik “Sam u kući” sa Macaulayem Culkinom u glavnoj ulozi bio je veliki hit devedesetih godina koji je i danas gotovo nemoguće izbjeći u sklopu televizijskih programa za vrijeme praznika.

Nije mnogo poznato o tome šta će donijeti remake filma, kao ni ko bi mogao glumiti dječaka Kevina ili slavne kradljivce Wet Bandits, ali filmoljupci svakako s oduševljenjem očekuju novo Disneyjevo praznično ostvarenje.

Iz Disneyja samo kažu kako se nadaju da će remake zadržati iste standarde i kreativnu disciplinu kao i original, prenosi “Klix“.

