Sjećate li se fatalne ‘žene u crvenom’? Evo kako danas izgleda Kelly LeBrock, ljepotica za kojom su uzdisali muškarci

Kada je 1984. godine izašao film ‘Žena u crvenom’, mnogi su muškarci diljem svijeta zavidjeli glumcu Geneu Wilderu. Razlog? Recimo da je upravo on dobio priliku snimati scene s ljepoticom Kelly LeBrock, koja je, prije negoli je stigla na filmska platna, bila i više nego uspješna manekenka.

Prepoznatljiva po kovrčama, ali i putenim usnama, Kelly LeBrock ubrzo je postala maštarija mnogih muškaraca, no samo je jednom pripala čast da se budi uz nju – slavnom glumcu Stevenu Seagalu. Brak sa Seagalom bio je, najkraće rečeno, turbulentan i zapravo se nastavio na loš period kroz koji je prolazila dok se bavila manekenstvom.

Naime, nije tajna to da je Kelly LeBrock tijekom manekenskih dana upala u pakao droge te je u jednom trenutku imala tek 45 kilograma. Zbog svega je pobjegla iz Londona u New York kako bi se riješila ovisnosti, no onda je postala ovisna o Seagalu.

U braku su proveli devet godina, a sam razvod ju je uništio. Teško je podnosila to što mediji seciraju njihov brak i razvod, pa je, kako ona i djeca ne bi slušali i gledali pikanterije o njima, izbacila televizore iz kuće.



Zbog svega toga povukla se iz Hollywooda, uzela kratki predah i preselila na ranč u Santa Barbari. Iako se na kraju vratila, uspjeh kao tih 80-ih nije ponovila, a mnogi joj zamjeraju to što je svoju ljepotu uništila mnogobrojnim estetskim zahvatima. Iako nikada nije priznala što je sve ‘popravljala’ na licu, promjene su itekako vidljive.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

