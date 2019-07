Preminula supruga slavnog glumca nakon višegodišnje borbe s opakom bolešću

Advertisements

Tanya Jones preminula je u 54. godini u njihovom domu u Los Angelesu, potvrdili su iz menadžmenta bivšeg omiljenog fudbalera koji se prometnuo u glumačku zvijezdu. Iza sebe Tanya je ostavila ožalošćenog supruga te njihovo dvoje djece.

“Tanya je preminula u miru u porodičnom domu okružena Vinniejem, njihovom kćeri i drugim članovima porodice”, saopštili su. “Vinnie i porodica traže privatnost dok prolaze kroz razumljiv period žalosti tokom ovih teških vremena.”

Godine 2013. Vinnie je otkrio da i on i Tanya boluju od melanoma, najtežeg tipa raka kože. Tanya, koja je podvrgnuta hitnoj transplantaciji srca sa samo 21 godinom, već je dva puta liječena od raka vrata maternice, piše “Index“.

Vinnie je pronašao kvržicu ispod oka i pregled je pokazao da ima maligni melanom. Tanya je otkrila isto i protiv zloćudne bolesti borili su se zajedno. “Tanya je već neko vrijeme bila bolesna. Međutim, posljednje dvije ili tri sedmice stanje joj se jako pogoršalo”, rekao je izvor.

Vinnie i Tanya vjenčali su se u Watfordu 1994. godine. Preselili su se u Los Angeles kad je Vinnie odlučio nastaviti karijeru u glumi. Debitovao je 1998. u filmu Guya Ritchieja “Lopovi, ubice i dvije nabijene puške” (“Lock, Stock and Two Smoking Barrels”), u kojem je glumio mafijaša.

Pojavio se i u filmovima kao što su “Snatch”, “Mean Machine” i “X-Men: The Last Stand”. Na jesen se trebao pojaviti u “Celebrity X-Factoru”, ali očekuje se kako se sad to neće dogoditi.

“Već se neko vrijeme zna da će učestvovati, ali s obzirom na okolnosti, to se vjerovatno ipak neće dogoditi”, kaže izvor. “Svi su shrvani zbog njega i njegove porodice.”

