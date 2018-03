ANDRIJA MILOŠEVIĆ SE SAV IZOBLIČIO: Glumac ima ozbiljne ZDRAVSTVENE PROBLEME i život mijenja iz korijena!

Andriju Miloševića sreli smo na snimanju jedne emisije koja se emitovala uživo, ali on nije bio pretjerano raspoložen za razgovor, niti za šalu, kakvog ga inače publika zna. Odmah nam je objasnio zbog čega je to tako.

– Izobličio sam se. Imam upalu sinusa i vjerujte mi, nisam ni za šta – rekao je Andrija.

Pitali smo ga da li je turbulentniji način života koji vodi zbog posla zapravo kriv za narušavanje zdravlja.

– Moj najveći porok je posao. Ja se najviše tu dajem. Znam da bi trebalo manje da radim i više da uživam. Tek sada sam shvatio da treba da kreiram sebi život tako da što više vremena provedem da sebi ugodim. Bavit ću se više sportom, zdravije ću živjeti i treba mi malo više slobodnijeg vremena. Mislim da čovjek treba da proživi život uz neke bliske ljude i da ne juri stalno za nečim. Shvatio sam da ponekad treba tražiti sreću i u onome što imam pored sebe.

Na ovako veliku promjenu odlučio se najprije zbog toga kako bi više ugodio sebi.

– Ja svoj posao volim, radim ga od 16. godine. Meni je posao ušao u krv. Posljednje tri godine maltene nisam imao slobodan dan. Sve sam izdržao, ali to nije dobro, košta. Treba nekad čovjek da nauči da uživa u nekim uspjesima i u odborima. Sada se baziram da napravim neki balans u životu, vrijeme je – iskren je glumac.

U pravljenju balansa pomaže mu i vjerenica, koleginica Aleksandra Tomić. Ipak, kaže da još uvijek ne zna kada će vezu ozvaničiti pred oltarom.

– Normalno je kod nas da te roditelji i prijatelji i svi okolo i svi živi pitaju za svadbu. Mene svi živi pitaju, ali ja ne mogu da dam tačan odgovor.

Na pitanje zašto nema konkretan odgovor, kroz osmijeh kaže:

– Ima dosta meteorologije, zavisi i od usjeva. Dosta zavisi od toga kako će mi roditi ove godine.

Andrija Milošević u dugogodišnjoj je vezi sa Aleksandrom Tomić, a ona je uz njega i u dobrom i u lošem.

– Aleksandra brine o Andriji. Često mu kaže da treba da uspori sa poslom jer ga to može koštati zdravlja. Sada je do toga i došlo. Ima ozbiljne probleme sa sinusima koji mu ne dozvoljavaju da funkcioniše kao do sada – kaže izvor blizak paru, prenosi “Blic“.

