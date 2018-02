Otišao je iz Srbije kada su dolazili pozivi za rat, radio je kao SMEĆAR, a onda se u životu ovog GLUMCA desio PREOKRET

Nekoliko puta Željko Džek Dimić je pokušavao da upiše Fakultet dramskih umjetnosti, ali kada je vidio da mu se sreća neće osmjehnuti, otišao je iz srbijanske prijestolnice u Švedsku, zatim u Prag i onda u New York, prenosi “Blic“…

Advertisements

Jack Dimich

Audience Award for the role of Pancho Villa directed by Amina Zhaman

ArtKino Int. Film Festival, Moscow pic.twitter.com/B8iEOKjPda — Jack Dimich (@JackDimich) 6. listopada 2016.

“Na svu tu materijalnu nemaštinu u kojoj sam rastao, bez uticaja bilo kojeg člana moje porodice da mi pomogne da upišem Fakultet dramskih umjetnosti, ja sam, eto, odlučio da budem uporan negdje drugdje, gdje nekad – jednom u milion godina – puste nekog kao što sam ja da se jedino upornošću dokaže, bez vjetra u leđa koji nikada nisam imao“, ispričao je on u jednom intervjuu.

Dok je gradio karijeru u Americi u Srbiji je bjesnio rat i pripadnici njegove generacije uglavnom su dobijali pozive da se pridruže vojsci.

On je “išao truhom za kruhom”. Ali kako se ništa ne dešava preko noći, na početku je u Americi radio kao đubretar.

“U Njujork sam došao 24. marta 1995. godine, sletio na aerodrom JFK popodne, a u ponoć dobio prvi posao u Bronksu, i to da nosim smeće od pet ujutro za 40 dolara. Na aerodromu me je sačekala moja bivša djevojka Slavica i odvela me kod zemljaka iz Sarajeva koji je bio menadžer u zgradi na 174. ulici u Bronksu i koji mi je saopštio da imam krevet i klopu besplatno u njegovom stanu i 40 dolara za svaku noć, i to sedam noći u sedmici da izbacujem kese sa smećem iz njegove zgrade od ponoći do 5 ujutro. Ja, naravno, na tako nešto i pristanem jer sam u džepu imao samo 28 dolara ‘viška’ kad sam sletio na JFK. Bio je to najbolji dogovor koji sam napravio po dolasku u Ameriku“, ispričao je on u intervjuu za “Nedeljnik”.

Željko Dimić je završio čuveni “Lee Strasberg Institut” za film i teatar, a moderator mu je bio niko drugi do Al Paćino.

“Paćino se prema meni ponašao kao da smo odrasli zajedno, a ne kao čovjek koji je dobio dva Oskara. Od njega sam tada naučio da što si veći i priznatiji kao glumac, to se ljudskije i prisnije ponašaš prema kolegama koji se tek bore za poziciju koju ti imaš. Samo glumci koji u sebe sumnjaju i koji su u stalnoj nedoumici kad se radi o njihovim vrijednostima, bahato se ponašaju prema kolegama sa kojima dijele scenu ili kadar pred kamerom“, smatra Željko Dimić.

Kao glumac je debitovao u 31. godini života i dokazao da nikad nije kasno, pa je ubrzo stigao u prestižne TV serije “CSI” i “Low & Order”. Snimio je i veliki TV hit “Lilyhammer” za moćni “Netflix”. Snimao je i filmove “Havana darkness” i “Iron Cross”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari