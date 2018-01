Teška životna priča Merjem Uzerli

Meryem nikako da pronađe svoju srodnu dušu i taj problem otvoreno dijeli sa javnosti. Mislila je da je naišla na pravog kada je započela vezu sa 17 godina starijim biznismenom Kanom Atesom.

Onda je ostala trudna, a on ju je tjerao da abortira jer bi mu to bilo treće dijete iz nekoliko brakova. Otišla je od njega i ipak rodila djevojčicu Laru.

Nakon toga je uplovila u dvije veze. Jedna je ozvaničena vjeridbom, ali je pukla, a sljedeća je trajala samo dva mjeseca.

Meryem i dalje ima velike probleme u ljubavi, ali njena najveća sreća je upravo kćerka Lara. Život ove 35-ogodišnje umjetnice je itekako čudan.

Šta je sve prošla posljednjih godina i zbog toga psihički bila prilično labilna.

Sa 19 godina je bičevana i to zato što je prošetala polugola Dubaijem u kojem je takav čin bio zabranjen.

“Mislila sam da me neće jako udarati, ali bilo je užasno. Nisam vjerovala šta proživljavam, a muškarac koji je izvršavao ovu sumanutu kaznu smijao mi se u lice. To me je dovelo do ludila”, ispričala je svojevremeno Meryem, navodi “Blic“…

