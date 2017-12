Godinu i po se nigdje nije pojavljivala: Evo kako izgleda Milena Dravić, a OD NJENIH RIJEČI KREĆU SUZE

Više od dvije godine nisam nastupila u Zvezdara teatru. Sudbina je, valjda, tako htela, ali ono što znam je da su u ceo ovaj prostor, na sceni, u gledalištu, u garderobama, čak i u zidovima Zvezdare utisnute velike emocije, strepnje, treme, nadahnuća, radosti igranja, a pod budnim okom duša Bate, Ruže, Bore, Pere, Cige, moga Dragana, Đuze… – rekla je Milena., piše “Pulsonline“.

Advertisements

– Draga publiko, hvala što ste došli da me podržite svojim prisustvom i ukažete mi čast prilikom uručuenja ovog velikog, što je posebno važno, esnafskog priznanja koje mi je pripalo za posvećenost glumačkoj umetnosti, posvećenosti filmu, pozorištu i televziji. Zahvalna sam prijateljima i saradnicima koji su me danas toliko nahvalili, i suviše. Veliku zahvalnost dugujem Udruženju dramskih umetnika Srbije koji su me strpljivo čekali tolioko vremena i dali mi snagu da istrajem i budem danas ovde sa svima vama.

Rijetko ko zna da je Milena Dravić prije nego se udala za Dragana Nikolića Gagu imala dva burna braka.Prvi muž bio joj je režiser Puriša Đorđević i sa njim se vjenčala 1960. godine, a razveli su se poslije nekoliko godina zajedničkog života.

Jednom prilikom Puniša je izjavio i kako je Milena bila njegova najveća ljubav. Drugi brak joj je bio sa rediteljem Vojislavom Kokanom Rakonjcem. Bili su u braku do njegove smrti. Talentovani Rakonjac preminuo je u 34. godini života, 1969. godine. Tri godine kasnije, Milena upoznaje tri godine mlađeg kolegu Gagu Nikolića i oni postaju jedan od najomiljenijih slavnih parova u bivšoj Jugoslaviji.

Advertisements

loading...

Facebook komentari