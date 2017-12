“ON JE ČUDOVIŠTE” – Salma Hayek tvrdi da joj je Weinstein prijetio ubistvom, od silovanja spasilo je prijateljstvo s dvije holivudske legende

Meksička ljepotica i perverzni predator 2002. godine zajedno su snimili film “Fridu”, u kojem je Hayek utjelovila Fridu Kahlo, slikaricu realizma, kubizma i nadrealizma.

– Svašta je tražio od mene, ali na svaki njegov zahtjev kategorički sam rekla ‘ne’ – htio se tuširati sa mnom, ili me barem gledati dok se tuširam, nudio mi je masažu, pa mi je predlagao da me njegov prijatelj masira, i to potpuno gol, čak me pitao smije li me oralno zadovoljiti… Nakon što sam sve od navedenog odbila, zaprijetio je kako će me ubiti… Vrijeđao me pred svima na setu. On je pravo pravcato čudovište – napisala je Salma u kolumni.

Dodala je i kako ju je Weinstein natjerao da snimi scenu se*sa s drugom ženom. Pristala je, ali itekako se, tvrdi Hayek, mučila da zadatak odradi kao profesionalka, što inače jest.

– Tijelo mi se počelo nekontrolisano tresti. Plakala sam ‘kao kišna godina’, ne zbog golotinje, nego zbog činjenice što smo se ta druga glumica i ja morale skinuti zbog tipa kao što je Harvey. Pila sam tablete za smirenje, to je bio jedini način da preživim poniženje, povraćala sam i plakala… – tvrdi Salma.

Nakon trauma koje je doživjela na setu, holivudska diva je zaključila kako je manijak Weinstein nije silovao samo zato jer je znao da su joj Quentin Tarantino i George Clooney, s kojima je snimila “Od sumraka do zore”, vrlo bliski prijatelji. Vjerojatno ih se, vjeruje Hayek, na neki način bojao.

– Zašto sam ovako dugo šutjela? Užasavala sam se činjenice da ću sve ovo što mi se dogodilo morati objasniti svojim najmilijima – završila je svoju ispovijest 51-godišnja meksička glumica, piše “Jutarnji“.

