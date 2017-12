“Žene su sebe zeznule kada su tako odlučile!” Zbog jedne izjave Slobode Mićalović gore društvene mreže

Glumica Sloboda Mićalović i glumac Vojin Ćetković žive u skladnom braku već devet godina, a bliznakinje Vera i Mila samo su dodatno učvrstile njihov odnos.

Advertisements

Oboje su jako uspješni u svom poslu, ali rijetko govore o svojoj intimi. Međutim, Sloboda je ipak otkrila jednu tajnu iz njihovog porodičnog života, koja će možda izazvati grč na licu mnogih žena u Srbiji.

Glumica je priznala da kod njih u kući postoji podjela na muške i ženske poslove i da joj ne bi bilo prijatno da gleda svog supruga dok čisti prašinu ili usisava kuću.

– Vjerujem da bi trebalo da kažem ne, ali imamo. Nikad mi nije prijalo da vidim da muškarac usisava kuću, briše pod ili prašinu. Nisam to ni očekivala, ni tražila. Žene su sebe zeznule kada su odlučile da budu ravnopravne sa muškarcima, jer se dogodilo da smo mi preuzele i muške obaveze, a oni nikako ne mogu ženske – rekla je Sloboda.

– Nabavke, obaveze oko djece, završavamo oboje, ko kad stigne i ima više vremena, a Vojin se trudi da me zaštiti od muških poslova. Vješt je majstor i sve po kući popravlja sam, i u vikendici je skoro sve sam napravio. Deda mu je bio stolar, pa je od njega to naučio. A vrlo ozbiljno i kuha, bolje od mnogih žena. On je mene učio tome kada smo se uzeli, pošto nisam voljela da kuham, ali uz njega sam zavoljela. Šta god da pomislite može da spremi brzinom svjetlosti, a u stanju je da od, po mom mišljenju ničega iz frižidera napravi pravu gozbu – objasnila je glumica za “Gloriju“.

Riječi lijepe glumice i te kako su odjeknule, pa su žene počele da vode rat na društvenim mrežama oko toga da li je Sloboda u pravu, ili ipak one bolje znaju.



Šta vi mislite?

Advertisements

loading...

Facebook komentari