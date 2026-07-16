Poslije razvoda i porodičnih drama, Angelina Jolie započinje potpuno novo poglavlje

Angelina Jolie spremna je za novo poglavlje u životu nakon što su njeni najmlađi blizanci, Vivienne i Knox, proslavili 18. rođendan.

Glumica i humanitarka, koja sa bivšim suprugom Bradom Pittom ima šestero djece, sada želi više slobode i mogućnosti da donosi odluke bez ograničenja koja je godinama osjećala zbog porodičnih obaveza, otkrio je izvor za magazin People.Godinama govori da želi napustiti Los Angeles. Sretna je što sada ima više slobode i priliku da započne novo životno poglavlje – rekao je izvor.

Blizanci su 12. jula proslavili punoljetstvo, a Jolie se raduje mogućnosti da sa svojom djecom više putuje i istražuje svijet.Blizanci su 12. jula proslavili punoljetstvo, a Jolie se raduje mogućnosti da sa svojom djecom više putuje i istražuje svijet.

– Djeca su joj oduvijek bila na prvom mjestu. Željela je da upoznaju različite kulture i dijelove svijeta, a sada konačno imaju priliku da zajedno provedu više vremena putujući – tvrdi isti izvor.

Godinama je čekala ovaj trenutak

Jolie je još 2024. godine u razgovoru za The Hollywood Reporter otkrila da u Los Angelesu ostaje prvenstveno zbog djece i njihove sigurnosti nakon razvoda od Brada Pitta.

– Moći ću otići odavde čim napune 18 godina – rekla je tada, misleći na Vivienne i Knox.

Dodala je kako je željela svojoj djeci pružiti privatnost i mir, ali da joj je život izvan Hollywooda oduvijek bio privlačniji.

Glumica je tada otkrila i da planira više vremena provoditi u Kambodži, zemlji s kojom je godinama snažno povezana, ali i češće posjećivati članove porodice širom svijeta.

(Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Razvod okončan, spor još traje

Angelina Jolie i Brad Pitt upoznali su se tokom snimanja filma “Mr. & Mrs. Smith”, a razišli su se 2016. godine nakon 12 godina veze i dvije godine braka. Njihov razvod službeno je okončan krajem 2024. godine,piše Azra

Ipak, bivši supružnici i dalje vode pravnu bitku oko francuskog imanja Château Miraval, spor koji traje od 2022. godine.

U međuvremenu je Jolie stavila na prodaju svoje imanje u Kaliforniji po cijeni od 29,85 miliona dolara.

Ljubavni život stavila je po strani

Govoreći o privatnom životu, oskarovka je nedavno priznala da nakon razvoda nije započela novu vezu.

– Nisam izlazila niti bila s nekim otkako sam se razvela prije gotovo deset godina – rekla je za Yahoo Entertainment.

Angelina Jolie uskoro će se pojaviti u kriminalističkom trileru “Sunny” i kriminalističkoj komediji “Anxious People”.

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