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Turska glumica poznata po ulozi u seriji “One Love” pronađena mrtva

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Objavljeno prije 17 minuta

Turska glumica Eče Irtem (Ece İrtem), najpoznatija po ulozi Išil u popularnoj seriji “One Love”, preminula je u 35. godini života.

Prema navodima medija, jutros je pronađena bez svijesti u svom domu, samo dan nakon što je proslavila rođendan. Kao uzrok smrti navodi se srčani udar.

Eče Irtem rođena je 14. juna 1991. godine u Sivasu. Diplomirala je na Univerzitetu Jašar (Yaşar Üniversitesi), na odsjeku za operno pjevanje i vokalne izvedbe, gdje je 2014. godine bila treća u svojoj generaciji.

Tokom studija sarađivala je s brojnim istaknutim umjetnicima, među kojima su sopranistica Ajtul Bujuksaradž (Aytül Büyüksaraç), direktor Državne opere i baleta u Izmiru Levent Gunduz (Levent Gündüz), tenor Paolo Sussani (Paolo Susanni), Esra Mamač (Esra Mamaç) te mezzosopranistica Ana Čubučenko (Anna Chubuchenko),piše Avaz

Irtem je od djetinjstva bila aktivna u sportu, a u osnovnoj školi počela je trenirati atletiku. Paralelno s tim, rano je razvila interes za glumu, pišući i izvodeći vlastite skečeve u školskim predstavama.

Nakon preseljenja u Istanbul, od 2014. do 2015. godine školovala se u Centru za kulturu Sadri Alışık, gdje je pohađala časove glume kod Kajhana Jildizoglua (Kayhan Yıldızoglu), Okdaja Korunana (Okday Korunan), Kadima Jašara (Kadim Yaşar) i Tolge Čiftčija (Tolga Çiftçi).

Široj javnosti postala je poznata po ulozi Išil u seriji “One Love”, koja je ostvarila veliku popularnost i visoku gledanost.


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