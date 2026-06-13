Uhapšena turska glumica: Miljenica bosanske publike iza rešetaka zbog droge, nije jedina privedena

Istanbul je jutros potresla vijest o velikoj policijskoj akciji usmjerenoj protiv elitne narko-mreže, koja je izazvala pažnju javnosti širom regije. Prema navodima turskih medija, u akciji je privedeno više poznatih osoba iz svijeta zabave.

Među uhapšenima se, kako se navodi, našla i Beren Saat, zvijezda brojnih popularnih serija i jedna od omiljenih glumica bosanske publike,piše Azra

Policijska akcija izvedena je rano jutros pod velom tajnosti, a pripadnici specijalnih jedinica Uprave za borbu protiv narkotika istovremeno su izvršili pretrese na više lokacija. Prema informacijama koje prenose turski portali, na spisku osumnjičenih nalazi se čak 22 osobe.Osim Beren Saat, među privedenima su navodno i poznati muzičar Kenan Doğulu te glumac i televizijsko lice Enis Arıkan.

Turski mediji navode da bi ovo mogla biti tek prva faza opsežne istrage te da se u narednim danima očekuju nove informacije i moguće dodatne privođenja poznatih ličnosti.

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