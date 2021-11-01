“Razmislite dobro o meni za sljedeću sezonu”: ĐORĐE DAVID se posvađao sa produkcijom GRANDA

Takođe, biće i žestokih svađa i prijetnji da neko od članova žirija odlazi.

Najveća novina je što će u trećem krugu važiti nova pravila, ali produkcija čuva sve u tajnosti do večeras, dok se ne bude emitovala nova epizoda.

Treći krug mentorisanja i borbe kandidata u muzičkom takmičenju “Zvezde Granda” donosi neočekivane promjene, ali i trzavice među ekipom.

Jedan od njih dogodio se između Đorđa Davida i produkcije.

– Samo ću reći produkciji, razmislite da li ostajem sljedeće godine u žiriju, iz jednog razloga – odbrusio je Đorđe David, a direktor Granda mu odmah dao odgovor, što će se saznati večeras.

Dara Bubamara je kao mentor branila Đorđa Davida, a za kolege je u jednom trenutku rekla:

– Mislim da su pola njih iz žirija foliranti teški – odbrusila je Bubamara.

Davidova opaska nije mnogo “dotakla” članove žirija, posebno ne Dragana Kojića Kebu i Aleksandra Milića Milija, koji su se od trećeg kruga udružili, prenosi Blic.

Facebook komentari