Richard Gere: Gaza se suočava s tragedijom koja prevazilazi sve granice čovječanstva

U videu koji je Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama (UNRWA) podijelila na svom X računu, Gere je rekao: „Ono što se dešava u Gazi je srceparajuće. Gaza se suočava s tragedijom koja prevazilazi sve granice čovječanstva: čitava naselja su uništena, porodice su razorene, a djeca odrastaju u strahu i nasilju, umjesto ljubavi i nade.“

Naglasio je da “nevini narod Gaze, uglavnom djeca i žene, plaćaju nepodnošljivu i nepravednu cijenu”.

Američki glumac je istakao da „usred ovog razaranja, UNRWA nikada nije otišla, ostajući tamo podučavajući, liječeći i pomažući ljudima da prežive dan za danom“.

„Decenijama je UNRWA bila čvrsta, pružajući obrazovanje djeci, zdravstvenu zaštitu porodicama i osjećaj nade kada je sve ostalo izgubljeno“, dodao je Gere.

Objasnio je da UNRWA „nastavlja raditi svaki dan kako bi ljudi mogli ostati živi i kako nada ne bi nestala“.

Gere je naglasio da „nijedna druga organizacija ne može zamijeniti ono što UNRWA radi, ni u školama koje održava, ni u klinikama koje drži otvorenima, ni u povjerenju koje je izgradila sa zajednicama kojima služi“.

Evo dotjerane revizije tvoje rečenice:

Zaključio je pozivom na trenutni prekid nasilja, naglašavajući važnost održavanja primirja i potrebu za nastavkom podrške UNRWA-i.

Facebook komentari