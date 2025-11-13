George Clooney otkrio trenutak s djecom: “Da je mama kuhala, svi bismo umrli!”

Glumac George Clooney (64) otvorio je dušu govoreći o porodičnom životu sa suprugom Amal i njihovim osmogodišnjim blizancima, Alexanderom i Ellom.

Holivudska legenda priznaje da bi volio da njegova djeca idu majčinim stopama, a ne njegovim, jer smatra da je život van reflektora mnogo zdraviji i mirniji.

Slavni par već nekoliko godina živi na imanju u Francuskoj, daleko od holivudske gužve i paparazza. Clooney kaže da mu je upravo taj mir omogućio da uživa u roditeljstvu.

“U Hollywoodu djeca slavnih teško mogu imati normalno djetinjstvo. U Francuskoj niko ne mari za slavu – to nam je dalo priliku da ih odgajamo u miru”, rekao je glumac.

Na premijeri svog novog filma “Jay Kelly”, Clooney je otkrio kako su se djeca mnogih kolega pojavila u projektu, ali ne i njegova djeca. Objasnio je da ih ne želi uvlačiti u svijet glume:

“Ne želim da ih porede s drugom poznatom djecom ili da odrastaju pod pritiskom slave.”

U razgovoru je podijelio i simpatičnu porodičnu anegdotu: tokom ručka na njihovoj farmi, dok su uživali u tjestenini s limunom i piletinom iz vrta, Amal se našalila da su ‘sretni što ona nije kuhala’. Na to je George upitao djecu šta bi se desilo da jeste — a Ella i Alexander su, kroz smijeh, uglas odgovorili:

“Svi bismo umrli!”

Glumac kaže da se trudi voditi jednostavan život i uživati u svakodnevnim stvarima:

“Svako jutro vozim djecu u školu i to mi je postao najdraži dio dana. To je moj mali komadić stvarnog života — osim ovog što radim.”

