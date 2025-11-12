Film i TV

“Krik Sokola i Šapat Drežanke” u petak u KC Mostar Sjever

Objavljeno prije 1 sat

Premijerno prikazivanje dokumentarnog filma “Krik Sokola i Šapat Drežanke” autora Alije Marića – Keveta, u organizaciji Udruženja građana “Tekovine Bataljona Drežnica” i Kulturnog centra Mostar Sjever, bit će upriličeno u petak, 14.1 1. 2025. godine u 19:00 sati u Kulturnom centru Mostar Sjever.

Ovo je šesti dokumentarni film Alije Marića, penzionisanog oficira Oružanih snaga BiH, koji je posvećen odbrambeno oslobodilačkom ratu i sjećanju na borce koji su čuvali našu domovinu.

“Film je sastavljen od dvije priče, o rahmetli Ramizu Mujiću, te Hasanu Baliću, koji još nije pronađen, a bio je u zgradi “Vranica”. Kao i svi moji filmovi do sada, tako i ovaj njeguje kulturu sjećanja, da ljudi koji su dali svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine ne padnu u zaborav. U svakom filmu nastojim da ne bude govora mržnje, kultura sjećanja je moja vodilja, rekao je Marić za Mostarski.ba.Prva tri filma su posvećena šehidima Vrapčića, Bijelog Polja i Raštana.

Četvrti film je bio posvećen zarobljenim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u operaciji “Jesen 94”. Peti film “Heroine naše historije”, je bio posvećen ženama Bošnjakinjama kroz historiju.

Dodao je, da je u pripremi i sedmi film koji će biti posvećen nestalim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

U junu prošle godine je promovisana njegova knjiga pod nazivom “Nije Bogu žurbe”.


