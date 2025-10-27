Snima se film o Saši Popoviću: Više od 50 prijatelja govoriće o muzičkom magu

Projekt, koji je već neko vrijeme u tijeku, izuzetno je zahtjevan i uključuje velik broj intervjuiranih, lokacija i bogatu arhivsku građu. Snimanje se odvija na nekoliko lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a pred kamerama je do sada govorilo više od 50 intervjuiranih – suradnika, prijatelja i članova obitelji koji su obilježili Sašin život i karijeru.

Film se realizuje u bliskoj saradnji i uz punu podršku Popovićeve porodice – supruge Suzane, sina Danijela i ćerke Aleksandre – kako bi se na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i lična strana koju je publika retko imala priliku da upozna.

Premijerno prikazivanje dokumentarnog filma planirano je za godišnjicu smrti Saše Popovića, kao omaž njegovom neizbrisivom doprinosu muzičkoj industriji i popularnoj kulturi na ovim prostorima.

