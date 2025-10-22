Fenomen u kinima: Testament već drugu sedmicu ruši holivudske naslove

Kako saznajemo od kino-distributera Una-Film, već sada se može kazati da je ovo najgledaniji bh. film u posljednjih 20 godina, te da već drugu sedmicu zaredom je prvi na bh. Box-office listi, daleko ispred mnogo skupljih Hollywoodskih filmova. Naime, Testament je u kina širom Bosne i Hercegovine doveo preko 40.000 gledalaca za samo 12 dana.

Ovome dodajemo i činjenicu da su u nekim gradovima sve kino-dvorane rasprodate po tri dana unaprijed. Veliki interes vlada i u sredinama koja nemaju opremljene kino-dvorane, pa su producenti zajedno s distributerom omogućili putujuće kino sa željom da ova filmska priča dođe do što više građana Bosne i Hercegovine.

Kako saznajemo od distributera filma za države Evrope, kino-lanci su iznenađeni interesom javnosti za ovaj film, pa su u nekim gradovima, poput Minhena, Berlina i Ciriha otvorili čak i po 15 dvorana koje su do posljednjeg mjesta bile popunjene. Rezultat je skoro 15.000 gledalaca za samo tri dana u evropskim kinima.

Publika će i u narednom periodu imati priliku gledati Testament u svim bosanskohercegovačkim kinima, a zbog velikog broja termina, producenti su kreirali posebnu web-stranicu koja se svakodnevno ažurira sa novim datumima prikazivanja filma u Evropi i svijetu: https://testament.hudhud.pro/

Od četvrtka, 23.10. distribucija Testamenta počinje i u Hrvatskoj, a uskoro i u Sloveniji.

Testament je duhovita i emotivna priča smještena u bosansko selo i industrijsku Zenicu početkom devedesetih, koja na svojstven način prikazuje važnost testamenta i posljedice njegovog nepostojanja u lokalnoj kulturi. Kroz živote običnih ljudi, film donosi niz malih sukoba i nesporazuma oko imovine, tradicije i međuljudskih odnosa, gdje se stari običaji sudaraju sa stvarnošću punom ljudskih slabosti – kocke, tračeva, ljubavi i sitnih krađa.

Posebnu težinu ovom projektu daje činjenica da je kompletan film većinski finansiran od strane producenata te uz pomoć nekoliko odgovornih kantona i općina, koproducenata, sponzora i prijatelja filma.

Producenti na filmu su Ajdin Hasanić, Nevres Softić i Mirza Begović, dok scenarij i režiju potpisuje Mirza Begović,pišu Vijesti

U filmu igraju: Zlatan Školjić, Nusmir Muharemović, Iva Filipović, Faketa Salihbegović Avdagić, Mugdim Avdagić, Josip Pejaković, Adem Smailhodžić, Mugdim Avdagić, Irfan Kasumović, Mirza Mušija, Izudin Bajrović, Emir Hadžihafizbegović, Emina Minka Muftić, Emrah Halilović, Robert Krajinović, Sanda Krgo, Adna Kaknjo, Enes Salković, Midhat Kušljugić, Sabina Kulenović, Tihana Miličević, Elmir Krivalić, Mirza Ćatibušić, Almir Nakić, Midhat Kušljugić, Elvis Jahić i mnogi drugi.

Distributer filma za Bosnu i Hercegovinu je Una film, dok je distributer za Evropu i Ameriku EM EventMotion Productions, za Hrvatsku Editus, a za Sloveniju Karantanija Cinema.

