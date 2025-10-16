Otkriven uzrok smrti holivudske glumice Diane Keaton

Porodica oskarovke Diane Keaton potvrdila je za magazin Peopleda je holivudska diva preminula 11. oktobra od upale pluća u 79. godini života, prenosi Večernji list. U saopćenju su zahvalili na porukama ljubavi i podrške. Izvori bliski glumici otkrili su da su posljednji mjeseci bili izuzetno teški, a prijatelj je izjavio kako joj se zdravlje vrlo naglo i neočekivano pogoršalo, što je bilo bolno za njene najbliže.

Diane Keaton svoju borbu s bolešću držala je u potpunoj privatnosti. Znakovi problema bili su vidljivi ranije, kada je u martu prodala svoju “kuću iz snova” u Los Angelesu za 29 miliona eura, iako je planirala u njoj ostati zauvijek. Komšije su potvrdile da glumicu, koju su najčešće viđali u šetnjama sa psom, nisu vidjeli mjesecima, a njena posljednja objava na Instagramu datira iz aprila, kada je podijelila fotografiju sa psom Reggiejem.

Porodica je zamolila da se, u skladu s njenom ljubavi prema životinjama i beskućnicima, donacije u njen spomen upute lokalnoj banci hrane ili prihvatilištu. Podsjetimo, glumičina prijateljica, kantautorica Carole Bayer Sager, prije nekoliko dana otkrila je detalje o njihovom posljednjem susretu. Također, u intervjuu za People priznala je da ju je zapanjio izgled glumice.

“Vidjela sam je prije dva ili tri sedmice i bila je jako mršava. Izgubila je mnogo kilograma – izjavila je. Izvori su potvrdili da joj se zdravlje naglo pogoršalo, no ona je odlučila voditi svoju bitku potpuno privatno, čak i pred najbližim prijateljima. Uprkos zabrinjavajućem izgledu, Sager ističe da je Keaton do kraja zadržala svoj neumorni duh. – Bila je čarobno svjetlo za sve. Bila je sretna, optimistična i kreativna; nikada nije prestala stvarati”, prisjetila se.

Keaton, ikona stila i zvijezda filmova poput “Annie Hall” i “Kum”, nikada se nije udavala, ali je u pedesetim godinama posvojila dvoje djece, kćerku Dexter i sina Dukea, koji su postali centar njenog života. U intervjuu za AARP 2012. godine iskreno je govorila o strahu od starenja i želji da što duže ostane uz njih.

“Svjesna sam da je moj otac umro sa 68, a majka je bila u ranim sedamdesetim kada joj je mozak počeo slabiti. Kad pomislim na svoju djecu u njihovim dvadesetim i tridesetim, a sebe u sedamdesetim i osamdesetim, to me brine. Želim biti tu za njih”, izjavila je Keaton, otkrivajući svoju najdublju brigu.

