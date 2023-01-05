Emir Hadžihafizbegović nakon smrti Damira Ibrahimovića: “Čovječe, ne može više u mene stati”

Podijelivši Damirovu fotografiju Hadžihafizbegović je napisao: “Dragi moj brate Damire ima jedna replika u predstavi ‘Žaba’ koju izgovara Zeko, lik kojeg igram. ‘Čovječe, ne može više u mene stati’. Dakle, samo 48 sati nakon šoka i informacije o Halidovom odlasku stigla je vijest da si nas i ti ljepoto napustio i ostavio u tuzi”.

“Moj Tumba dobri falit ćeš nama filmašima zeru manje nego svojoj Zoe i Jasmili. Sinhronicitet je još neistražen fenomen ,ali tebi i Jasmili sam među prvima SMS porukom javio da film Ivone Juke ‘Lijepa večer, lijep dan’ u kojem igram glavnu ulogu ima svoju premijeru na današnji dan u Poljskoj na Varšava film festivalu. Nisam danas bio na tvojoj komemoraciji, ali su mi Amra, Boris i Jasna sve prenijeli. Veliki si, al’ veliki i poseban insan bio Damire moj. Hrabro si i herojski branio svoje Sarajevo i BiH kao pripadnik specijalne jedinice Laste. Kasnije ostavljaš neizbrisiv trag zajedno sa svojom Jasmilom u svjetskoj filmskoj baštini”, navodi bh. glumac.

Prisjetio se kako su radili dosta projekata zajedno, kao i da mu je bila ogromna privilegija biti u njegovoj i Jasmilinoj blizini.

“Naša premijera je za nepunih pet sati. Ivona, Anita, Slaven, Đorđe, Elmir, Siniša i ja radimo zadnje pripreme. Samo mi koji godinama ‘hodamo’ po festivalima znamo karakter te nervoze i tog adrenalina. Brate moj, poklonit ću se večeras u Varšavi dva puta. Jednom publici u sali, drugi put tebi, tvojoj dobroti, hrabrosti, moralu, etici, empatiji i producentskom znanju”, dodao je.

Naveo je i da ga voli beskrajno uz poruku: “Neka ti dragi Bog podari najljepše mjesto u dženetu. Sreo se, ako Bog da, sa svojim najbližima. Draga Jasmila i Zoe volim vas i primite izraze dubokog saučešća. Vaš Emir sa svojom porodicom”. prenosi Klix.

