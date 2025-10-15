Mediji: Glumica Mirka Vasiljević završila u bolnici

Kako piše Republika Mirka Vasiljević se sama javila ljekarima zbog naglog skoka krvnog pritiska, a na narušavanje njenog stanja su uticali problemi u kojima se našao glumičin suprug, bivši fudbaler Vujadin Savić.

“Mirka je pod ogromnim psihičkim pritiskom zbog svakodnevnih informacija koje izlaze u javnost o Vujadinovom slučaju”, navodi Republika.

Iako je poznata po svom staloženom ponašanju i profesionalnosti, situacija koja se posljednjih dana odvija oko njenog partnera očigledno je ostavila posljedice na njeno zdravlje.

Policija je uhapsila transrodnu osobu A.K. (21) koja je ucenjivala Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama.

A.K. je tražio od Vujadina 50.000 evra kako snimci i fotografije ne bi dospjeli u javnost.

Inače, Vujadin Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K.

“Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je iznio svoju stranu priče”, navodi izvor Kurira.

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima, prenosi Novi.

