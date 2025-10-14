Bešlagić: Možda nisam trebao reći neke stvari na tom mjestu, nismo imali pomoć

“Nakon saznanja da je Halid umro, ljudi su se počeli okupljati. Ja sam mislio da to treba biti organizovano. Zato sam ja pozvao sve, pozvao sam ljude da napravimo nešto”, kazao je Bešlagić.

Istakao je da komemoracija i okupljanje u Sarajevu nisu bili spontani, već pažljivo organizirani.

“Svaki skup iznad 50 ljudi se mora prijaviti. Ljudi koji možda nikada nisu sreli Halida su se organizirali i dali svoje novce. Sve što ste vidjeli od tehnike, bine, sve je plaćeno privatnim novcem. Čak smo dobili i račun za struju od Elektroprivrede i to se treba platiti. Nismo mi dobili pomoć od Kantona, od Opštine, od Grada. Nismo ništa dobili”, poručio je glumac, naglasivši da je cijeli događaj bio izraz iskrene želje ljudi da pokažu koliko im je Halid značio, prenosi N1.

Bešlagić se osvrnuo i na muzičke kolege koje, prema njegovim riječima, nisu pokazale dovoljno inicijative u organizaciji ispraćaja.

“Kada smo to organizirali, ja nisam vidio te neke silne bendove i kolege koji pjevaju Halidove pjesme, koji su godinama zarađivali na tome, tezgarili. Da su se angažirali oko nečega. Ljudi koji su mogli izganjati potvrde u nekim gradovima, nisu to uradili”, rekao je.

Dodao je da je bio razočaran nedostatkom podrške pojedinaca koji će, kako kaže, „sutra pjevati pjesme za Halida i kititi se njegovim imenom“, dok on to nikada nije radio.

“Ja se ne kitim Halidom nikada u životu. Ja sam uz njega, imam svoj posao, radim posao”, poručio je Bešlagić.

Govoreći o svom emotivnom istupu na komemoraciji, Bešlagić je priznao da je bio iscrpljen i vođen emocijama.

“Ponese te emocija, ne spavaš tri dana i onda kažeš možda stvari koje na tom mjestu ne bi rekao, ali bih ponovio. Nisam ništa loše mislio, ali sam iskreno rekao svoj stav. Porodica zna šta sam ja rekao i zna šta mislim.”

Bešlagić je naglasio da iza svega ne stoji nikakva politika, već želja da se pokaže zajedništvo i ljubav.

“Pet dana nije došla politika do izražaja i to ljudima smeta. Smeta im kada se spajaju ljudi. Ovo je jedan pokret koji se desio, pokret zvani Halid i on će trajati i ne može se zaustaviti. Bez ljudi ništa ne bi moglo. Ovo je promocija ljubavi i zajedništva, i to mnogima smeta”, zaključio je Bešlagić.

