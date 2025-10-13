Enis Bešlagić: “Narod nije ujedinila Halidova smrt, nego njegov život”

Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić je stigao u Narodno pozorište Sarajevo na komemoraciju Halidu Bešliću, koji je preminuo u 72. godini.

“Pa ja mislim da narod nije ujedinila Halidova smrt, nego njegov život. Ne može svako tako živjeti. Nije baš lako biti Halid Bešlić cijeli život, ali je lijepo kad te na kraju slave. Ja sam znao da je on imao hiljadu problema i to zato što je bio širok. Jer ti danas, sutra, kad pjevaš bilo gdje, negdje drugo, gdje nije tvoj narod, odmah si osuđivan ‘što si otišao njima’, ‘što si došao nama’ i to je svakodnevno. Svi mi koji imamo tu širinu, stalno smo osuđivani. Tako da nije bilo lahko živjeti kao Halid Bešlić. Ja hoću djela, i mislim da smo mi jučer pokazali djela i da ga je narod jučer ispratio rekao je”, između ostalog, Bešlagić.

Komemoracija Halidu Bešliću počela je u 11 sati, a na Pozorišnom trgu Susan Sontag postavljeni su LED ekrani putem kojih će građani koji ne uspiju ući u pozorište moći pratiti komemoraciju.

Veliki broj poznatih ličnosti prisustvovat će ovom događaju, uključujući Emira Hadžihafizbegovića, Nazifa Gljivu, Dinu Merlina i ostale.

U 13:30 je dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati ukop na Barama. Očekuje se više od 30.000 ljudi, a najvjerovatnije će ovaj broj biti znatno veći jer pristižu ljudi iz regiona, ali i svijeta, piše klix.

