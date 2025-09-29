Zašto Meril Strip nije bila na vjenčanju Selene Gomez?

Juče su stali na ludi kamen.

Ostale kolege iz serije “Only Murders in the Building”, poput Martina Šorta, Stiva Martina i Pola Ruda bili su uz Selenu.

A gdje je bila Meril?

Vog je objavio snimak iz Milana, sa Nedjelje mode.

Strip tamo snima nastavak filma “Đavo nosi Pradu”.

Izvor je za “Daily mail” otkrio da je Strip prvobitno planirala da prisustvuje, ali je Selenu u minut do 12 obavijestila da neće moći da dođe zbog promjene u rasporedu snimanja.

Vidjećemo hoće li to uticati na njihov odnos.

Prvi film iz 2006. godine postao je kultni klasik o svijetu mode, a nastavak je već sada jedan od najiščekivanijih projekata u Holivudu, prenosi “CDM”.

