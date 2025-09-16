Glumica podržala Palestinu i oduševila na dodjeli Emmy nagrada: “Dužnost mene kao Jevrejke je razlikovati Jevreje od Izraela”

Einbinder je osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu u humorističkoj seriji za ulogu Ave Daniels. Ovo je bila njena prva Emmy nagrada.

Nakon što se zahvalila kreatorima i glumačkoj ekipi HBO Max serije, Einbinder je izgovorila i prve političke poruke večeri.

“I samo želim da kažem, konačno, go Birds, j***te ICE i oslobodite Palestinu. Hvala”, rekla je, aludirajući na racije imigracionih vlasti širom SAD-a i rat u Gazi.

Govoreći za Variety nakon svog govora na dodjeli nagrade, Einbinder je objasnila da je željela govoriti o ratu jer je to “pitanje veoma blisko njenom srcu”.

“Imam prijatelje u Gazi koji trenutno rade kao ljekari na prvoj liniji u sjevernom dijelu Gaze, kako bi pružali njegu trudnicama i školskoj djeci. Oni prave škole u izbjegličkim kampovima i to je pitanje koje mi je blisko srcu iz mnogo razloga. Osjećam da je moja obaveza kao Jevrejke da pravim razliku između Jevreja i države Izrael jer su naša religija i naša kultura toliko važna i dugovječna institucija koja je u suštini odvojena od ove vrste etnonacionalističke države”, rekla je.

Einbinderina kolegica iz serije “Hacks” Meg Stalter prekršila je formalni dress code večeri, odlučivši se za majicu i farmerke uz crnu torbu na kojoj je pisalo “Cease fire! (obustavi vatru)”. Glumac Javier Bardem, zvijezda filma “Monsters”, na crvenom tepihu nosio je kešiju – tradicionalnu arapsku maramu kvadratnog oblika, najčešće crno-bijelog ili crveno-bijelog uzorka.

“Dobro je skrenuti pažnju tamo gdje ona zaista treba biti, a to je Gaza. Film Workers for Palestine ne targetira pojedince na osnovu identiteta. Film Workers for Palestine targetira one koji su saučesnici – filmske kompanije i institucije koje ‘peru’ imidž ili opravdavaju izraelski genocid u Gazi i njegov aparthejd režim”, rekao je Bardem za USA Today. prenosi N1.

