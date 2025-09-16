Film i TV

Glumica podržala Palestinu i oduševila na dodjeli Emmy nagrada: “Dužnost mene kao Jevrejke je razlikovati Jevreje od Izraela”

Objavljeno prije 35 minuta

Zvijezda serije “Hacks” Hannah Einbinder postala je viralna nakon što je tokom govora zahvalnosti na dodjeli nagrada Emmy iskoristila priliku da kritikuje američku službu za imigraciju, pozove na oslobađanje Palestine i spomene svoj omiljeni američki fudbalski tim Philadelphia Eagles.

Einbinder je osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu u humorističkoj seriji za ulogu Ave Daniels. Ovo je bila njena prva Emmy nagrada.

Nakon što se zahvalila kreatorima i glumačkoj ekipi HBO Max serije, Einbinder je izgovorila i prve političke poruke večeri.

“I samo želim da kažem, konačno, go Birds, j***te ICE i oslobodite Palestinu. Hvala”, rekla je, aludirajući na racije imigracionih vlasti širom SAD-a i rat u Gazi.

Govoreći za Variety nakon svog govora na dodjeli nagrade, Einbinder je objasnila da je željela govoriti o ratu jer je to “pitanje veoma blisko njenom srcu”.

“Imam prijatelje u Gazi koji trenutno rade kao ljekari na prvoj liniji u sjevernom dijelu Gaze, kako bi pružali njegu trudnicama i školskoj djeci. Oni prave škole u izbjegličkim kampovima i to je pitanje koje mi je blisko srcu iz mnogo razloga. Osjećam da je moja obaveza kao Jevrejke da pravim razliku između Jevreja i države Izrael jer su naša religija i naša kultura toliko važna i dugovječna institucija koja je u suštini odvojena od ove vrste etnonacionalističke države”, rekla je.

Einbinderina kolegica iz serije “Hacks” Meg Stalter prekršila je formalni dress code večeri, odlučivši se za majicu i farmerke uz crnu torbu na kojoj je pisalo “Cease fire! (obustavi vatru)”. Glumac Javier Bardem, zvijezda filma “Monsters”, na crvenom tepihu nosio je kešiju – tradicionalnu arapsku maramu kvadratnog oblika, najčešće crno-bijelog ili crveno-bijelog uzorka.

“Dobro je skrenuti pažnju tamo gdje ona zaista treba biti, a to je Gaza. Film Workers for Palestine ne targetira pojedince na osnovu identiteta. Film Workers for Palestine targetira one koji su saučesnici – filmske kompanije i institucije koje ‘peru’ imidž ili opravdavaju izraelski genocid u Gazi i njegov aparthejd režim”, rekao je Bardem za USA Today. prenosi N1.


