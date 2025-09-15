Glumica skoro gola na dodjeli Emmyja: Preko grudi stavila samo kristale

Naime, preko grudi je nosila samo kristale. Riječ je o Givenchy topu iz kolekcije za jesen/zimu 2025., koji je dizajnirala Sarah Burton. Kao inspiracija joj je poslužila legendarna glumica Isabela Rossellini, koja se u sličnom izdanju pojavila u filmu “Death Becomes Her” 1992. godine.

Ortega je upotpunila izgledom dugom suknjom, zavezanom frizurom, naglašenom šminkom i štiklama na platformu.

Govoreći o svom modnom stilu, Ortega je ranije u intervjuu za magazin Harper’s Bazaar navela:

“Sada više volim gotički stil nego što sam ga voljela kada sam bila tinejdžerka. Oduvijek sam se bavila ‘mračnim’ stvarima i bila fascinirana njima, ali sam radila za Disney i sve se svodilo na to da trebam biti vesela i ljubazna”.

Podsjećamo, 7. ceremonija Emmyja vodio Nate Bargatze. Veliki uspjeh zabilježila je serija “The Adolescence”, koja je osvojila čak šest priznanja.

Serija “The Pitt” dobila je tri Emmyja. Owen Cooper iz serije “Adolescence” je s 15 godina ušao u historiju kao najmlađi dobitnik Emmyja, prenosi Klix.

Facebook komentari