Glumica četiri puta slučajno drogirala prijatelje: Evo šta im je davala

Američka glumica Zoi Kravic (Zoë Kravitz) nedavno je podijelila jednu neobičnu i pomalo bizarnu situaciju iz privatnog života.

Ona je u razgovoru za strane medije sa kolegom Ostinom Batlerom (Austin) priznala da su njeni prijatelji nekoliko puta nesvjesno završili napušeni i to zbog poslastica iz njenog frižidera.

Nije konzumirala supstance

Ipak, Zoi je priznala da nikada sama nije konzumirala halucinogene supstance i da je prijatelje drogirala sasvim slučajno.

– To se dogodilo otprilike četiri puta. Jednom se desilo dok sam snimala “Betmena”. Prijateljica mi je došla u posjetu iz Pariza i zavirila u moj frižider dok me nije bilo. Pojela je čokoladne pečurke koje sam imala tamo i pozvala me, pa sam morala da napustim posao i pobrinem se za nju. Mesec dana kasnije, dogodilo se opet – sa drugim prijateljem – objasnila je Kravic i dodala da sada sve u frižideru označava etiketama.

Ranije je, gostujući u emisiji “Tonight Show”, neobičan trenutak podijelio i Ostin Batler. Prisjetio se nastupa na koncertu Bed Banija, koji je obišao društvene mreže. Snimljen je kako nespretno pleše, a objasnio je i zašto.

Jestivi kanabis

– Neko mi je prije koncerta dao jestivi kanabis i pomislio sam: Zašto da ne? Ali ispostavilo se da nismo bili u publici, već u prostoru koji je zapravo bio druga bina. Odjednom sam se našao pred svima, a droga je počela da djeluje. Bilo je to ludo iskustvo – kao iz filma! – ispričao je Batler,piše Avaz

Zoi Kravic i Ostin Batler, koji su nedavno uhvaćeni i zajedno u javnosti zbog čega je počelo da se spekuliše da uživaju u ljubavi, još jednom su pokazali da i holivudske zvijezde znaju da završe u urnebesnim i potpuno neočekivanim situacijama.

