Oženio se sin legendarnog Arnolda Schwarzeneggera za prelijepu manekenku

Sin proslavljenog glumca Arnolda Schwarzeneggera, Patrick, vjenčao se sa svojom dugogodišnjom djevojkom Abby Champion na vjenčanju pored jezera u Idahu.

Glumac je u subotu je izgovorio “sudbonosno da” u sjevernom Idahu, okružen porodicom, prijateljima i brojnim gostima. Patrickovi roditelji, Arnold Schwarzenegger i Maria Shriver, bili su u prvom planu.

Njegova sestra Katherine Schwarzenegger Pratt i njen suprug Chris Pratt također su prisustvovali slavlju.

Pridružili su im se prijatelji iz Hollywooda Rob Lowe i Patrickov polubrat Joseph Baena, a tu je bio i Patrickov kolega iz serije “White Lotus” Jason Isaacs.

Mladenka je bila u klasičnoj bijeloj vjenčanici, a kosa joj je lepršala dok je izmjenjivala zavjete na slikovitoj lokaciji. Patrick je nosio elegantni bijeli sako koji je spario s crnim hlačama. Djeveruše su nosile žute haljine koje su bile u kontrastu s rustikalnim krajolikom.

Patrick i Abby su u vezi od 2015. godine, a zaručili su se u decembru 2023. godine,pišu Vijesti

Otkrivajući kako su se snalazili s planiranjem vjenčanja u septembru 2024. godine, Patrick je za GQ rekao: “Kako sam saznao, uloga je samo da se uvjerim da je ona sretna, šta god želi da radi”.

