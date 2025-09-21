Snimanje prvog ljubavnog filma u BiH: Haris Dubica oduševio glumačkom postavom za “Pisma snova”

Nakon velikog uspjeha knjige “Pisma snova”, Haris Dubica započeo je rad na istoimenom filmu koji okuplja brojna istaknuta imena domaće kinematografije. Riječ je o prvom ljubavnom filmu u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno ušao u fazu snimanja.

Nakon što su prve scene snimljene u Cazinu, filmska ekipa preselila se u srce Sarajeva. Tim povodom danas je održana konferencija za medije na kojoj su bosanskohercegovački redatelj i glumačka postava otkrili sve ključne detalje ovog ambicioznog projekta.

Pjesma za film

Na samom početku govorio je Sandi Cenov koji je samo za potrebe ovog filma napisao i posebnu pjesmu koja će pratiti film. Tako je ujedno napravljen i videospot za njegove stihove.

– Ja sam jako počastvovan s ovim što je Haris mene zvao. Tako smo se dogovorili, a mene je, kada sam pročitao knjigu, i samog navelo da napišem pjesmu koja je direktno vezana uz sve. Kada čujete pjesmu sve će vam biti jasno. Cijenim izuzetno Harisa Dubicu kao redatelja spotova. Pjesmu ćete čuti kada i film bude gotov, da se jedno s drugim poveže – rekao je Cenov.

Haris Dubica je otkrio detalje svog prvenca i buduće planove.

– Snimanje će trajati nekih 38 dana, planiramo nastaviti sljedeće godine. Bit će ovo jedan od filmova gdje ćemo promovirati cijelu Bosnu i Hercegovinu – izjavio je redatelj.

Interesantne uloge

Na veliko iznenađenje, uloga u filmu “Pisma snova” pripala je i mladoj bosanskohercegovačkoj pjevačici Džejli Ramović. Pjevačica je opisala novo poglavlje svoje karijere.

– Iako je mene Haris još prije pet godina pozvao i rekao o čemu se radi te da me vidi u glavnoj ulozi, i ja sam morala ići na kasting. Tako sam i pomišljala da to možda i ne bude za mene. Snimanje je započeto, jako zabavno i uzbudljivo, svi ljudi sa kojima sarađujem su divni. Cijeli proces je dosta lakši nego što sam mislila. Iskreno imala sam tremu, bilo je i neprospavanih noći od velike odgovornositi da sve bude dobro. Jedva čekam da projekat ugleda svjetlost dana – otkrila je Ramović.

Istaknutu ulogu tumači i legendarni Tarik Filipović koji je opisao u kakvom liku će ga publika sada imati priliku gledati.

– Dobri duh Sarajeva, omiljen poštar kojeg svi vole i koji ima tu misiju da uruči zadnje pismo i ode u penziju – rekao je Filipović te dodao:

– Inače, Haris i ja smo prijatelji godinama i od početka znam za ovu ideju. Knjiga me oduševila, i scenarij je sjajan, sad je na njemu da sve to spoji.

Za kraj, glavnu ulogu igra mladi Harun Ćehović koji kaže da se radi o projektu sa kojim će se mnogi moći povezati.

– Interesantna uloga s velikim promjenama s kojima se mnogu poistovjetiti mnogi ljudi danas. Ta tema odlaska i povratka, ljubavni problemi, mislim da će biti prepoznatljiva – zaključio je Ćehović.

