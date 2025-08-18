Legendarnom italijanskom reditelju Paolu Sorrentinu uručeno Počasno Srce Sarajeva

Paolu Sorrentinu, italijanskom reditelju i producentu, večeras je u Ljetnom kinu Coca-Cola uručeno Počasno Srce Sarajeva 31. Sarajevo Film Festivala.

Nagradu mu je uručio direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.Paolo Sorrentino je jedan od najznačajnijih savremenih italijanskih reditelja. Rođen je u Napulju 1970. godine, a svejtsku slavu stekao je filmom “La grande bellezza” (2013), koji je osvojio Oskara za najbolji strani film.

Sorrentino je blisko sarađivao s glumcem Tonijem Servillom, koji je igrao glavne uloge u njegovim najpoznatijim ostvarenjima,pišu Vijesti

Usto, autor je serija “The Young Pope” i “The New Pope”, u kojima se bavi savremenim pogledom na religiju i moć.

