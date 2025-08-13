Opljačkana kuća Brada Pitta, uhapšena četiri maloljetnika

Prema riječima šefa policije Jima McDonella, uhapšeni su dvojica osamnaestogodišnjaka, sedamnaestogodišnjak i šesnaestogodišnjak, a svi su navodno članovi jedne ulične bande koja stoji iza niza provala u domove slavnih osoba.

Grupa je, kako se sumnja, odgovorna za niz krađa u luksuznim rezidencijama na području Los Angelesa, a među metama su bili i poznati glumci i profesionalni sportisti. Tokom pretresa domova osumnjičenih pronađen je dio ukradenih predmeta.

Iako policija zvanično nije potvrdila imena svih slavnih žrtava, poznato je da su provale ove godine prijavili i Nicole Kidman, Keith Urban, bacač LA Dodgersa Yoshinobu Yamamoto te bivši fudbaler Olivier Giroud, koji je donedavno igrao za LA Football Club.

Istraga je započela krajem juna, nakon što je trojica maskiranih provalnika preskočila ogradu imanja u elitnom naselju Los Feliz i nasilno ušla u kuću koja, prema dostupnim informacijama, pripada Bradu Pittu. Iako policija nije zvanično potvrdila identitet vlasnika, adresa odgovara nekretnini koju je poznati glumac kupio 2023. godine. U trenutku provale Pitt nije bio kod kuće jer je promovisao svoj novi film posvećen Formuli 1.

Navedena rezidencija nalazi se u blizini Griffith Parka i slavnog znaka Hollywood, te je skrivena gustom vegetacijom i visokom ogradom. Kuća ima tri spavaće sobe i pruža potpunu privatnost – što očito nije bilo dovoljno da je sačuva od sofisticiranih provalnika.

Policijska istraga otkrila je da je ova banda planirala svoje provale s velikom preciznošću. Koristili su skrivene kamere postavljene u cvjetnjake ili na obližnje ulice kako bi pratili kretanje stanara te wi-fi ometače koji su im omogućavali da onesposobe sigurnosne sisteme i nadzorne kamere.

Šef policije McDonnell upozorio je da poznate ličnosti često, nesvjesno, olakšaju posao lopovima objavljujući svoje lokacije i rasporede na društvenim mrežama: “Mnogi ne razmišljaju o posljedicama dijeljenja svojih putovanja i aktivnosti. Iako želimo da naši prijatelji znaju gdje se nalazimo, time te informacije nesvjesno dijelimo i s onima koji to mogu zloupotrijebiti”, izjavio je McDonnell.

Uhapšeni su trenutno pod istragom zbog više krivičnih djela, a postupak protiv njih je u toku. Policija apeluje na građane – posebno one koji su često odsutni – da dodatno zaštite svoje domove i budu oprezni s informacijama koje dijele online, prenosi Klix.

