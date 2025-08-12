Zaručnički prsten Georgine Rodriguez vrijedi kao “suho zlato”: Košta i do nekoliko miliona dolara

Ona je na Instagramu podijelila fotografiju ovog komada nakita te oduševila brojne pratitelje. Stručnjaci su za Page Six naveli da se njegova cijena kreće između dva i pet miliona dolara.

Ajay Anand, izvršni direktor kompanije Rare Carat, procjenjuje da dragi kamen koji se nalazi u sredini sadrži više od 30 karata, zbog čega bi njegova vrijednost mogla biti pet miliona dolara.

S druge strane, Laura Taylor iz kompanije Lorel Diamonds procijenila je da ovaj kamen ima između 15 i 20 karata te da košta više od dva miliona dolara.

“Središnji kamen je okružen dijamantima, što dodaje još više sjaja i čini da on izgleda još veće”, rekla je, dodajući da je vjerovatno ugrađen u platinu zbog sigurnosti.

“Ovo je prsten koji oduzima dah i definitivno spada među najimpresivnije koje smo vidjeli posljednjih godina, a koji savršeno pristaje jednom od najpoznatijih nogometnih parova”, kazala je. prenosi Klix.

