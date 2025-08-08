Nepravedno zapostavljeni film iz 1990. jedan je od najboljih horora u historiji kinematografije

Ljubitelji horor filmova stalno traže manje poznate naslove koji će ih iznenaditi, a čini se da su pravi biser pronašli u filmu iz 1990. godine. Riječ je o Egzorcistu III, koji je godinama ostao u sjeni svoga kultnog prethodnika, ali sve više fanova tvrdi da se radi o remek-djelu koje svaki pravi ljubitelj žanra mora pogledati.

U raspravi na Redditu o najpodcjenjenijim horor filmovima, Egzorcist III izdvojio se kao naslov koji zaslužuje puno više priznanja. Radnja je smještena 15 godina nakon događaja iz originalnog Egzorcista i prati policijskog poručnika Kindermana. Na godišnjicu smrti oca Damiena Karrasa, Kinderman se ponovno suočava s nizom jezivih ubistava koja bude stare traume i strahove, prenosi Index.

– Egzorcist III je, po mom mišljenju, jedan od najboljih horora svih vremena. Ima nevjerovatne scene, posebno onu u zatvorskoj ćeliji koja me doslovno prestrašila do srži, i to bez imalo srama priznajem. Gluma je odlična, pogotovo u toj sceni. Film je sjajno režiran, ritam je savršen, ništa nije ubrzano, ali se ni ne razvlači. Puno je dijaloga, ali i dovoljno akcije. Najbolji film u cijeloj franšizi – oduševljeno je napisao jedan korisnik Reddita.

Film je posebno poznat po jednoj od najboljih “jump scare” scena u historiji horora. Iako se ne oslanja na jeftine trikove, već gradi napetost kroz atmosferu i psihološku jezu, upravo ta scena ostala je zapamćena kao antologijska. Glumačka postava, na čelu s Georgeom C. Scottom, Edom Flandersom i Bradom Dourifom, doprinosi izuzetnoj izvedbi i ozbiljnosti cijelog filma.

Među podcijenjenim hororima našli su se i drugi naslovi koji zaslužuju pažnju, kao što su Wrong Turn, Dellamorte Dellamore (Cemetery Man),Bubba Ho-Tep, The Mist i You’re Next.

Ako volite horore koji se više oslanjaju na atmosferu nego na krvoproliće, Egzorcist III mogao bi vam se svidjeti. Pogledajte ga i procijenite sami, možda se i vi pridružite sve većem broju gledalaca koji tvrde da se radi o pravom horor remek-djelu.

