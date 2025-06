Angelina Jolie danas slavi 50. rođendan: Glumica, humanitarka i holivudska ikona

Osim što je ostvarila izuzetno uspješnu glumačku karijeru, Jolie je širom svijeta poznata i po svom humanitarnom radu i zalaganju za ljudska prava.

Angelina Jolie rođena je 4. juna 1975. godine u Los Angelesu. Kćerka je glumca Jona Voighta i pokojne glumice Marcheline Bertrand. Veći dio djetinjstva provela je u New Yorku, a s 11 godina preselila se nazad u Los Angeles.

Njen otac imao je uspješnu glumačku karijeru, dok se majka povukla iz svijeta filma kako bi se posvetila odgoju djece. Angelina ima i starijeg brata, glumca Jamesa Havena.

Roditelji su joj se razveli kada je imala samo godinu dana, a djetinjstvo je provela u skromnim uslovima s majkom.

Još kao djevojčica počela je glumiti u pozorišnim predstavama i baviti se manekenstvom. Zanimljivo je da se već sa sedam godina pojavila u filmu Lookin’ to Get Out. Prvu značajnu filmsku ulogu dobila je s 20 godina, u filmu Hackers, što joj je otvorilo vrata Hollywooda.

Za ulogu u filmu Girl, Interrupted iz 1999. godine, osvojila je Oscara za najbolju sporednu glumicu. Jedna od njenih najpoznatijih uloga bila je ona Lare Croft u filmu Tomb Raider iz 2001. godine, čime je postala jedna od najtraženijih i najplaćenijih glumica na svijetu.

Ostvarila je zapažene uloge u filmovima Gospodin i gospođa Smith, A Mighty Heart, The Tourist i mnogim drugim, prenosi Novi.

