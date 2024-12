“NIKAD JE NIJE POMENUO, ČAK MI NI NE LIČI NA NJEGA” Zorica Marković sumnja da je Sandra Rešić ćerka pokojnog Nina: Možda je ovo brutalno, ali prava istina je…

Pjevačica Zorica Marković šokirala je jednom prilikom javnost priči o pokojnom pjevaču Ninu Rešiću, te je objasnila da sumnja da je Sandra Rešić njegova kćerka.

Naime, Zorica je objasnila da oni njoj ni ne liče, pored toga što je čula razne priče koje su se širile gradom u vrijeme kada je Nino bio živ.

Kad su djeca u pitanju, samo je spominjao kćerku s jednom ženom, ali Sandru Rešić nikada. Ona se pravdala kako ocu nije stigla na sahranu, ali prava istina je da oni nisu imali dobar odnos. On nikad nije htio da je smatra kćerkom. Nikad je nije pomenuo, kao da nije njegova. Ni njenu majku. Možda je malo brutalno ovo što kažem, ali ona meni i ne liči na oca. Nije mi to jasno nimalo – rekla je pjevačica, pa je dodala:

Što se pokojnog Nina Rešića tiče, on je bio veliki ženskaroš. Stalno smo se sretali na nastupima, menadžeri su nas spajali kad radimo i to su bile stvarno tezge za pamćenje. Uvek mi je bio drag, ali nam je druženje bilo ase.sualno.

Uvek je menjao žene, bio je lep čovek. Trajao mu je jedan brak, pevala sam na svadbi, ali je mnogo švrljao sa strane. Svi smo mi to u estradnim krugovima dobro znali, ali je svako gledao svoja posla. Šta mene ugrožava to što on prosto voli žene?! Ništa ja nemam s tim.

Zorica bijesna na Milicu Todorović

Pjevačica Milica Todorović je u jednom intervjuu istakla da misli da skoro cijela estrada koristi nedozvoljene supstance, a tim povodom se sada oglasila Zorica Marković.

Ma nek jede g****a, ako je to rekla, stvarno neka jede g***a. Ja sam ta koja se ne drogira i znam još mnogo muzičara koji se drogiraju. Ako je to rekla, ona stvarno s*re, priča gluposti. Ne znam šta joj je bilo da to kaže, znam da nije tačno to što ona kaže. Mene ne zanima da li se druge kolege drogiraju, ja imam svoj stil života, kada me neko potkači, ja odgovorim. Stvarno sam totalno van tog sveta, ali kada vidim ovako neke stvari, kada se svi stavljaju u isti koš, ja reagujem – rekla je besno Zorica za Informer.

