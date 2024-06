Jennifer Lopez ima bizarne zahtjeve prema osoblju, neki su van pameti

Sve više tvrdnji dokazuje da se pop zvijezda ponaša kao diva, a osobe koje su se s njom susrele navele su njezino bizarno pravilo “bez kontakta očima”.

“Jedan naš prijatelj radio je na rasvjeti iza pozornice na jednom od njenih koncerata. Svi radnici su dobili strogu uputu da ne gledaju gospođu Lopez te da ne smije postojati kontakt očima”, rekao je jedan od korisnika društvenih mreža. Drugi korisnik je imao slična iskustva s njom u jednom kasinu.

“I dan danas joj se smiju jer su se ondje pojavili daleko više poznate osobe koje su bile daleko ljubaznije i prijateljski raspoložene”, dodao je.

Kruže priče da je njeni vozači limuzine nisu smjeli pogledati ni u retrovizoru, dok je jedna TikTokerica podijelila priču svog prijatelja koji je radio s Lopez na jednom projektu.

“Imam prijatelja koji je radio sa zvukom na J.Lo projektu, a ona ga je izbacila. Prekinula je cijelu produkciju jer ju je pogledao u oči”, navela je.

Voditeljica jednog podcasta opisala je susret s Lopez neugodnim, istakavši da nije dobra osoba te da bi trebala biti skromnija. Rekla je da pjevačica vjerovatno ima veću pratnju od predsjednika i jednu osobu je zaposlila za držanje ogledala dok joj vizašisti nanose šminku.

J.Lo zahtijeva i posebnu vrstu cvijeća, određenu temperaturu sobe i potpuno bijeli namještaj u sobi u kojoj odsjeda.

Podsjetimo, Jennifer je nedavno izbacila album ‘This is me…Now’ te istoimeni dokumentarni film, a ideju je dobila razmišljajući o vezi s Benom Affleckom. Jennifer je bila u strahu da će ostati sama do kraja života prije nego je započela vezu s glumcem 20 godina nakon raskida njihovih zaruka. Trenutno žive odvojeno, pa se šuška o mogućem razvodu, no njihovi postupci sve više zbunjuju javnost, piše net.hr.

