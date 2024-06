OVO JE ISTINA O ODNOSU SANDRE AFRIKE I TONIJA BIJELIĆA: Pjevačica poslala jasnu poruku

Sandra je otkrila da je na samom početku karijere sav novac ulagala u marketing, te da joj je u tome mnogo pomogla Dragana Mirković tako što je reklamirala na njenoj televiziji.

Međutim, desila se situacija kada je malo falilo da se njihov odnos naruši, kada je njena koleginica poslala mejl Dragani, u kom je navela da je njen suprug vara sa Sandrom.

-Dragana i ja smo bile u divnom odnosu. Tada nisi imao ni gdje da se reklamiraš. Na početku karijere mene niko nije zvao, a jedino je ona bila tu. Dobrih pet-šest godina sam ja njoj mjesečno odnosila baš dosta para. Svakog mjeseca, sve što sam zaradila sam davala njoj. Ostavljala sam koliko nam treba za kiriju i za troškove, a sve ostalo smo davali za reklamu, pjesme i spotove. Dragana i ja smo u divnim odnosima, poštujem i nju i njenu sestru – rekla je Sandra, pa dodala:

-Tada sam mnogo radila i počela sam da smetam nekim kolegama koji su tada bili dugo na estradi. Govorili su: „Šta ova hoće? Do juče je igrala sa Miletom Kitićem, a sada košta ovoliko“. Bilo je svakakvih komentara. To je otišlo toliko daleko da je u jednom momentu Dragani stigla poruka na mejl da se ja tajno viđam sa njenim Tonijem. Ja kod njih nisam provodila neko vrijeme u kući, ali kada sam im nosila novac na televiziju, sjedila sam sa njima i pila kafu. Imali smo divan odnos.

Pjevačica je potom otkrila i šta se dogodilo u njenom odnosu sa Draganom Mirković.

-Kada je stigao taj mejl… Vjerujemo jedni drugima, ali kako je prošlo mjesec-dva dana, više mi niko ništa nije vjerovao. Ne saznaje se odakle to ide. Ne sumnjaju da ja stvarno imam nešto sa tim čovjekom, nego postajem sumnjiva da hoću neki vid reklame. Postajem sumnjiva da ja hoću preko njih da se reklamiram. Izgleda kao da koristim. Jeste da ja plaćam tu reklamu, ali oni su bili tu za mene. Niko me nije htio ni za pare, da ja platim da se negdje pojavim. Jedina je ona tu za mene na početku i divna je bila prema meni i ispada da ja koristim to. Već postaje problem, a ja ne znam ko je poslao mejl – rekla je potom Afrika, a onda je otkrila kako je saznala ko joj smješta ovu aferu.

-Sva sreća, poslije nekih mjesec-dva dana saznamo ko je. Mikiša i ja kod kuće komentarišemo da vidimo da nam neko podmeće i da hoće da nas skloni i sa te jedne televizije koju imamo. Samo se tu reklamiramo. Lude jer vide pet spiskova gdje sve nastupam. Naravno da im smetam. Gazde klubova kada vide gdje sve nastupam, ja punim klubove… Smetam svima i gledaju kako da se ja maknem. Sva sreća, u jednom momentu neki novinar koji je bio dobar sa Draganom saznaje da je mejl od jedne moje koleginice.On je Dragani pokazao da je sa tog mejla prije ne znam koliko godina pjevačica odgovarala na njegova pitanja. Ta osoba koja je htjela meni da podmetne nogu, ona je zaboravila da je koristila taj mejl. Dragana saznaje ko je to i shvata da ja nemam apsolutno nikakve veze sa tim. To pamtim kao nešto najgore i najružnije – rekla je na kraju Sandra u emisiji „Podkast“ na Informeru.

(Express / Grand.nova)

